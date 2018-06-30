Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Червень 2018, Київ 11:30
Новини | Міжнародні

Трамп не виключає визнання Криму російським

Російський президент Володимир Путін і президент США Дональд Трамп, липень 2017року

Президент США Дональд Трамп не виключає відмови від визнання анексії Росією українського Криму.

29 червня журналісти запитали його, чи правдивими є повідомлення про відмову Вашингтона від попередньої позиції щодо анексії, Трамп відповів: «Побачимо».

За повідомленням ЗМІ, Трамп особисто заявляв на нещодавньому саміті «Групи семи», що Крим повинен бути частиною Росії, оскільки там більшість людей говорить російською

Трамп під час передвиборчої кампанії в 2016 році також відкидав визнання анексії, він неодноразово обіцяв поліпшити відносини США з Москвою.

Але після того, як він став президентом, Трамп приєднався до позиції, яку США зайняли за часів його попередника Барака Обами, який заявив, що анексія Криму порушила міжнародне право та запровадив жорсткі санкції проти Росії.

Відмова Трампа підтвердити протидію США проти втручання Росії в Україну, ймовірно, зневірить європейських союзників перед наступним самітом НАТО.

Читайте також: В очікуванні зустрічі. Про що говоритимуть Путін і Трамп?

Через кілька днів після засідання НАТО 11 липня Трамп планує здійснити політ до Гельсінкі для проведення його першої «один на один» зустрічі з Путіним 16 липня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG