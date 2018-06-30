Трамп не виключає визнання Криму російським

Президент США Дональд Трамп не виключає відмови від визнання анексії Росією українського Криму.

29 червня журналісти запитали його, чи правдивими є повідомлення про відмову Вашингтона від попередньої позиції щодо анексії, Трамп відповів: «Побачимо».

За повідомленням ЗМІ, Трамп особисто заявляв на нещодавньому саміті «Групи семи», що Крим повинен бути частиною Росії, оскільки там більшість людей говорить російською

Трамп під час передвиборчої кампанії в 2016 році також відкидав визнання анексії, він неодноразово обіцяв поліпшити відносини США з Москвою.

Але після того, як він став президентом, Трамп приєднався до позиції, яку США зайняли за часів його попередника Барака Обами, який заявив, що анексія Криму порушила міжнародне право та запровадив жорсткі санкції проти Росії.

Відмова Трампа підтвердити протидію США проти втручання Росії в Україну, ймовірно, зневірить європейських союзників перед наступним самітом НАТО.

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Через кілька днів після засідання НАТО 11 липня Трамп планує здійснити політ до Гельсінкі для проведення його першої «один на один» зустрічі з Путіним 16 липня.