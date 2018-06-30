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30 Червень 2018, Київ 23:31
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Джаз, танці та бургери: у Києві відсвяткували День незалежності США – відео

Джаз, танці та бургери: у Києві відсвяткували День незалежності США – відео
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День незалежності США вважається одним з найпопулярніших національних свят серед американців. Цього року святкування у Києві влаштували 30 червня, вже традиційно в Американському домі. Жива музика, ігри, конкурси, бургери, фотосесія з Мерілін Монро та Елвісом Преслі – усе, щоб гості могли відчути справжній американський стиль. Вхід був вільний для усіх охочих, потрібно було лише роздрукувати безкоштовний квиток з сайту події та взяти із собою документи. Офіційно День незалежності США святкується 4 липня.

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