У США тисячі людей протестують проти імміграційної політики Трампа

Тисячі людей протестують у США проти політики «нульової толерантності» президента Дональда Трампа щодо нелегальної міграції, включно з тими її положеннями, через які дітей розлучають з батьками

Коаліція лівих активістів, включно з групами, які організовували масові жіночі марші протягом останніх двох років, розраховують провести понад 600 демонстрацій у всій країні, у яких візьмуть участь сотні тисяч людей.

До скверу навпроти Білого дому протестувальники принесли написи на кшталт «Де діти?» або «Зупинить жорстокість».

Відповідно до політики «нульової толерантності», яку адміністрація Дональда Трампа почала проводити останнім часом, дорослих мігрантів затримували і, як правило, залишали під вартою до суду, а дітей забирали від батьків. Ця практика викликала різку критику правозахисників, преси та опонентів президента. З критикою дискримінаційної політики, але не свого чоловіка, виступила також перша леді США, дружина Трампа, Меланія Трамп.

20 червня Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким дітей забиратимуть у дорослих мігрантів, тільки якщо не буде підтверджений їх родинний зв’язок, або дорослі будуть становити загрозу їхній безпеці. У всіх інших випадках сім’ї повинні бути разом.