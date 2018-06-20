У США не будуть розділяти сім’ї нелегальних мігрантів – указ

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про припинення розділення дітей нелегальних мігрантів з батьками на кордоні. Згідно з документом, сім’ї з дітьми, які нелегально перейшли кордон зі США, після затримання будуть розміщувати разом.

Раніше влада США оголосила, що до нелегальних мігрантів буде застосовуватися політика так званої нульової толерантності. В результаті дітей мігрантів стали забирати у батьків на кордоні. Їх передавали до центрів тимчасового утримання або в прийомні сім’ї. Влада пояснила свої дії тим, що дітей не можна відправляти в місця позбавлення волі, де знаходяться їхні батьки в очікуванні рішення суду. За даними американських ЗМІ з початку травня до початку червня на кордоні з Мексикою були розлучені з батьками понад дві тисячі дітей.

Після підписання указу Трамп зазначив, що політика нульової толерантності по відношенню до нелегальних мігрантів буде продовжена. За даними CNN, на рішення президента могла вплинути його дружина Меланія Трамп. Дочка президента Іванка подякувала Трампу за підписання указу.

У квітні Трамп звинуватив Мексику в безконтрольній міграційній політиці і поклав всю відповідальність на демократів. На думку Трампа, вони саботують міграційну реформу.