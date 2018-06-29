Болтон і Крим: повернення півострова невідворотне

(Рубрика «Точка зору»)

На своїй прес-конференції в Москві радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Джон Болтон заявив про незмінність американської позиції щодо Криму. Це, власне, не просто заява американського чиновника. Це – позиція, яку вже можна назвати класичною.

Сполучені Штати не визнаватимуть анексії Криму і включення цієї української території до складу Росії. Тема зміни американської позиції не є предметом російсько-американських переговорів. Утім, ми не повинні забувати, що для російської сторони тема належності Криму теж предметом переговорів не є.

Навіть якщо буде відбуватися пошук точок дотику і компромісів, Крим завжди залишатиметься за дужками будь-яких домовленостей

Це не означає, що американський і російський президенти не можуть зустрічатися і розмовляти – хоч я і дуже сумніваюся, що вони можуть домовлятися. Але навіть якщо буде відбуватися пошук точок дотику і компромісів – щодо Донбасу, Сирії, ядерного роззброєння, – Крим завжди залишатиметься за дужками будь-яких домовленостей.

Я б порівняв цю ситуацію з фактичною анексією Радянським Союзом балтійських країн, що були включені до складу СРСР після їхньої окупації режимом Сталіна. Незважаючи на союз із СРСР у Другій світовій війні, незважаючи на Ялту, незважаючи на політику розрядки, Сполучені Штати ніколи не визнавали цієї анексії та не закривали посольств країн Балтії у Вашингтоні. Різниця хіба що в тому, що тоді існували країни, які визнавали Латвію, Литву й Естонію частиною СРСР. А у випадку з Кримом такого визнання майже не проглядається.

Протистояння щодо кримського питання може тривати десятиліттями. Але історія з країнами Балтії повториться

Так, Вашингтон може шукати шляхи до поліпшення відносин із Москвою. Але Крим завжди буде обставиною, що не дозволить повернутися до часу до 2014 року. Не дозволить ні Сполученим Штатам, ні Росії – що б не думали про це в самих цих країнах. Так, протистояння щодо кримського питання може тривати десятиліттями. Але історія з країнами Балтії повториться. Відмова від авторитаризму завжди має на увазі й відмову від наслідків порушення авторитарним режимом міжнародного права. Після провалу путчу серпня 1991 року Державна рада СРСР визнала відновлення незалежності Латвії, Литви та Естонії – хоча ще за кілька років до цього багатьом здавалося, що цього не буде ніколи.

Відмова від анексії Криму та анулювання неправових рішень весни 2014 року стануть сигналом, що означатиме повернення Росії в цивілізований світ

Упевнений, що відмова від анексії Криму та анулювання неправових рішень весни 2014 року стануть сигналом, що означатиме повернення Росії в цивілізований світ. Цей сигнал – просто питання часу. Довгого – але часу.

І позиція, знову озвучена Джоном Болтоном у Москві, ще раз нагадала про невідворотність такого результату.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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