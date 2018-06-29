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29 Червень 2018, Київ 21:53
Політика

Сенатор США: місце зустрічі Трампа з Путіним – «посміх із історії», а теми України і прав людини обов’язкові для саміту

Стені Гоєр

«Те, що президент Трамп планує зустрітись з президентом Путіним у Гельсінкі наступного місяця, – посміх із історії», – наголосив у своїй заяві партійний організатор демократів у Сенаті Стені Гоєр.

Він нагадав: «Саме в Гельсінкі в 1975 році тридцять п’ять країн, включно з Радянським Союзом, домовились поважати права людини і засадничі свободи своїх народів».

«Тепер президент Путін іще раз перетворив Росію на автократію, де права людини, зокрема ЛГБТ та преси, значно скоротились», – наголошує сенатор.

Такої ж думки дотримується і Орест Дейчаківський, колишній радник Гельсінської комісії США.

Стосовно України вона (Росія) порушує кожен із 10 засадничих принципів ОБСЄ
Орест Дейчаківський

«Іронічно, що саміт відбудеться в Гельсінкі. Росія є підписантом Гельсінського прикінцевого акту. Стосовно України вона порушує кожен із десяти засадничих принципів ОБСЄ, засвідчених Прикінцевим актом, включаючи територіальну цілісність, непорушність кордонів, рівність суверенітетів і утримання від використання сили», – написав Дейчаківський.

Гоєр також у різких висловах закликав Трампа порушити на зустрічі питання захисту Росією прав людини, а також її дій в Україні та Сирії.

(Трамп) має протистояти президентові Путіну у справі втручання Росії в наші вибори і наполягати на тому, щоб Росія припинила окупацію Криму та дії для дестабілізації на сході України та в Сирії
Стені Гоєр

«Якщо президент США проведе зустріч із Путіним, із його боку буде безвідповідально не порушити питання проблем Росії з захистом прав людини. Водночас він має протистояти президентові Путіну у справі втручання Росії в наші вибори і наполягати на тому, щоб Росія припинила окупацію Криму та дії для дестабілізації на сході України та в Сирії. Якщо президент Трамп проігнорує ці питання, це стане його відмовою виконувати свої обов’язки», – мовиться в заяві сенатора.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що він сподівається, що Трамп порушить питання дій Росії в Сирії.

«Питання полягає в тому, чи ми дозволимо Путіну нами знехтувати. Ми втомились від цього за вісім років», – заявив Ґрем, який є членом сенатського комітету у справах збройних сил.

Питання полягає в тому, чи ми дозволимо Путіну нами знехтувати. Ми втомились від цього за вісім років
Ліндсі Ґрем

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше наголошував, що саміт відповідає стратегії альянсу, який підтримує діалог із Москвою.

Гоєр, у свою чергу, закликав Трампа «зайняти рішучу позицію і діяти спільно з союзниками в НАТО, з якими він зустрінеться перед візитом до Гельсінкі».

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