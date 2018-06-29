Сенатор США: місце зустрічі Трампа з Путіним – «посміх із історії», а теми України і прав людини обов’язкові для саміту

«Те, що президент Трамп планує зустрітись з президентом Путіним у Гельсінкі наступного місяця, – посміх із історії», – наголосив у своїй заяві партійний організатор демократів у Сенаті Стені Гоєр.

Він нагадав: «Саме в Гельсінкі в 1975 році тридцять п’ять країн, включно з Радянським Союзом, домовились поважати права людини і засадничі свободи своїх народів».

«Тепер президент Путін іще раз перетворив Росію на автократію, де права людини, зокрема ЛГБТ та преси, значно скоротились», – наголошує сенатор.

Такої ж думки дотримується і Орест Дейчаківський, колишній радник Гельсінської комісії США.

Стосовно України вона (Росія) порушує кожен із 10 засадничих принципів ОБСЄ

«Іронічно, що саміт відбудеться в Гельсінкі. Росія є підписантом Гельсінського прикінцевого акту. Стосовно України вона порушує кожен із десяти засадничих принципів ОБСЄ, засвідчених Прикінцевим актом, включаючи територіальну цілісність, непорушність кордонів, рівність суверенітетів і утримання від використання сили», – написав Дейчаківський.

Гоєр також у різких висловах закликав Трампа порушити на зустрічі питання захисту Росією прав людини, а також її дій в Україні та Сирії.

(Трамп) має протистояти президентові Путіну у справі втручання Росії в наші вибори і наполягати на тому, щоб Росія припинила окупацію Криму та дії для дестабілізації на сході України та в Сирії

«Якщо президент США проведе зустріч із Путіним, із його боку буде безвідповідально не порушити питання проблем Росії з захистом прав людини. Водночас він має протистояти президентові Путіну у справі втручання Росії в наші вибори і наполягати на тому, щоб Росія припинила окупацію Криму та дії для дестабілізації на сході України та в Сирії. Якщо президент Трамп проігнорує ці питання, це стане його відмовою виконувати свої обов’язки», – мовиться в заяві сенатора.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що він сподівається, що Трамп порушить питання дій Росії в Сирії.

«Питання полягає в тому, чи ми дозволимо Путіну нами знехтувати. Ми втомились від цього за вісім років», – заявив Ґрем, який є членом сенатського комітету у справах збройних сил.

Питання полягає в тому, чи ми дозволимо Путіну нами знехтувати. Ми втомились від цього за вісім років

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше наголошував, що саміт відповідає стратегії альянсу, який підтримує діалог із Москвою.

Гоєр, у свою чергу, закликав Трампа «зайняти рішучу позицію і діяти спільно з союзниками в НАТО, з якими він зустрінеться перед візитом до Гельсінкі».

Також на цю тему:

Трамп і Путін домовилися: поки про зустріч

В очікуванні зустрічі. Про що говоритимуть Путін і Трамп?