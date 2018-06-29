Путін на зустрічі з Трампом готовий повторити, що Росія не втручалася у вибори в США – Кремль

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом готовий повторити, що Росія не втручалася у вибори президента США у 2016 році, заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.
«Якщо ця тема буде підійматися з боку президента США, то, безумовно, російський президент буде готовий ще раз повторити, що Росія не мала і не могла мати жодного стосунку до того, навколо чого розгортаються такі інсинуації», – сказав Пєсков.
Він додав, що «буде дуже серйозна розмова стосовно дуже непростих питань».
Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня. Вона має відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.
За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.
Помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном 27 червня заявив, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх відносин, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».
Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.
У січні минулого року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року. Росія заперечує втручання.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ