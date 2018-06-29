Путін на зустрічі з Трампом готовий повторити, що Росія не втручалася у вибори в США – Кремль

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом готовий повторити, що Росія не втручалася у вибори президента США у 2016 році, заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

«Якщо ця тема буде підійматися з боку президента США, то, безумовно, російський президент буде готовий ще раз повторити, що Росія не мала і не могла мати жодного стосунку до того, навколо чого розгортаються такі інсинуації», – сказав Пєсков.

Він додав, що «буде дуже серйозна розмова стосовно дуже непростих питань».

Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня. Вона має відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.

За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном 27 червня заявив, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх відносин, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.

У січні минулого року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року. Росія заперечує втручання.