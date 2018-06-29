(Друкуємо мовою оригіналу)

Вчера стала известна дата следующей встречи президентов США и России, она состоится 16 июля в Хельсинки. Кто из них может пойти на компромисс в вопросе украинского Донбасса? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали сотрудник Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко и российский журналист Александр Рыклин.

– Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом, к этому и шло. Официально сказано с обеих сторон, что вопрос Украины, в частности Донбасса, будет поднят. Возможно ли, что Трамп пойдет на определенные уступки перед Путиным по тому же Донбассу, ради той же Сирии или других международных тем?

Есть позиция коллективного Запада, а есть позиция Трампа. Тут экономика и геополитика

​Валерий Кравченко: От Трампа можно ожидать чего угодно, он не стесняется перешагивать через любые красные линии. Самый яркий пример – встреча с Кимом. Сейчас нет либеральной повестки дня для США. Мы это увидели на саммите «Большой семерки». Там пытались поставить климатические изменения на повестку дня, гендерные вопросы. Трамп приехал на один день, сказал, что Россию надо возвращать. США поставили налог для продукции металла Мексики, Канады, Европейским союзом. Сейчас происходит таможенная война между США и Евросоюзом. Есть позиция коллективного Запада, а есть позиция Трампа. Тут экономика и геополитика.

– Путин побеждает?

Валерий Кравченко: Смотря, чего хочет Путин. Он хочет если не Ялты 1945 года, то хотя бы Рейкьявик 1986-го – Горбачев-Рейган. Путин пугает ядерными ракетами и хочет этой новой разрядки. Верит ли в эту разрядку Трамп… Когда была встреча 1986 года, блефовали США, но там было 70% правды. То, что сейчас делает Путин – 30% правды. Трамп игрок, и он все понимает. А Путин для Трампа очень выгодный фон, с которым можно хорошо работать.

Есть два сценария: плохой и очень плохой. Очень плохой, если через нас начнут строить «мост» к России, как разговаривать с Россией. Мы посредине: и не НАТО, и не Европейский союз, но мы и не «русский мир». Нашими интересами будут жертвовать первыми, если они через нас будут пытаться найти взаимопонимание со США.

Плохой сценарий, если США начнет строить здесь стену, но у нас есть шанс сохранить нашу государственность. Стену против «русского мира». Путин пытается уничтожить западный мир. Если США построят стену здесь, то это не пойдет дальше, а оно имеет большой потенциал пойти дальше. Тогда мы можем стать одним из ключевых кирпичиков стены, которая на передовой будет останавливать эту агрессию.

– А что зависит от Украины?

Валерий Кравченко: Мы уже сейчас можем не сидеть и не ждать, что решат Трамп с Путиным в Хельсинки. Мы сидим и ждем, у нас нет активной позиции, всегда проактивная.

– Вы считаете, что на внешней арене Украина далеко не все делает, чтобы заявить свою позицию?

Валерий Кравченко: Да. Права человека – это очень важно, мы последовательно движемся в том направлении. Но нам нужно делать геополитические субрегиональные проекты, где мы будем лидерами. Мы должны предлагать модель лидерства для Грузии, Азербайджана, для всех этих стран. Мы должны убирать эту коррупцию, регулятор, которым Россия держит все свои «колонии», и показать, что мы – хороший пример реформированной страны.

– О чем могут договориться Трамп с Путиным по поводу Украины, на ваш взгляд?

У западного мира не так много рычагов против нынешней российской власти

​Александр Рыклин: Я думаю, украинцам не стоит возлагать особые надежды на эту встречу. Трамп и Путин непредсказуемые, и эта встреча нужна им обоим для демонстрации внешнеполитических успехов. Трампу нужно демонстрировать, что он самый главный и может разбираться в любых ситуациях. Нужно понимать, что у западного мира не так много рычагов против нынешней российской власти.

Минувшие годы мы думали, что есть некий предел, за который эта власть не пойдет. Но за последние четыре года перейдена не просто черта, Путин осознавал последствия, но считал, что результат будет другим.

Я бы не возлагал надежды на эту встречу, прежде всего, потому, что они встречаются не для того, чтобы решать проблемы Украины

Я бы не возлагал надежды на эту встречу, прежде всего, потому, что они встречаются не для того, чтобы решать проблемы Украины. Много инструментов – в руках у западного мира в целом и у Трампа в частности, но против Путина – не так. Как дальше будет развиваться, сложно сказать, но я думаю, что санкции свое возьмут.

– Все-таки Запад не так уж слаб, чтобы противодействовать этим российским агрессивным действиям?

Эта встреча никак не повлияет на ситуацию на Донбассе

​Александр Рыклин: Тот момент, когда действительно Запад получит возможность не то чтобы диктовать, но оказывать более существенное влияние, еще не наступил. Может быть, как-то разрешится ситуация с Олегом Сенцовым и, может, другими политзаключенными Украины, ведь нужен какой-то результат встречи.

Но эта встреча никак не повлияет на ситуацию на Донбассе, я думаю. Все это будет развиваться так же вяло, как сейчас.

– Повестка дня Донбасса, Крыма – этому уже более четырех лет. Это значимо для российского современного общества? Простой россиянин вспоминает, что в России есть определенные проблемы?

Александр Рыклин: Довольно сложно измерить. Простой россиянин чувствует, что что-то не так, как-то все неправильно, как-то все плохо. Но дальше ему из каждого ящика говорят, что это все «происки западного мира», что они – «в кольце врагов». А дальше всем известно, что нужно делать: подтягивать пояса, мобилизовываться, один за всех и все за одного.

Но я думаю, что в общем число людей, которые понимают истинные причины, все равно растет. Интернет делает свое дело, он пока не очень ограничен в России. Но это тяжелый процесс, когда люди начинают искать ответы.

– Валерий, насколько я вас понял, Украина – это полигон для Путина в его противостоянии с Западом. Как дальше это может развиваться?

Валерий Кравченко: Самым неожиданным образом. Тут тоже очень сложно прогнозировать. Все зависит от целей самого Трампа и Путина, насколько они удовлетворятся теми промежуточными целями, которые они могут достичь. Что будет с Россией, сколько россияне смогут терпеть.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)