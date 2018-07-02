У Путіна немає мільярдів доларів для інвестицій у Донбас – економіст Алексашенко

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон в програмі телеканалу CBS заявив у неділю, що слова президента США Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією США. «Я думаю, президент часто каже «ми побачимо», щоб показати готовність вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань…» Раніше журналісти запитали Трампа, чи правдивими є повідомлення про відмову Вашингтона від попередньої позиції щодо анексії Криму, а Трамп відповів: «Побачимо». Як розуміти таку відповідь Трампа? Які наслідки для України принесе зустріч Путіна і Трампа? Чи буде вирішено питання Донбасу? Ці теми у програмі «Ваша Свобода» обговорювали політолог Олег Саакян, експерт-американіст Олександр Потєхін та науковий співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко.