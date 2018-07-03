Білий дім: США не будуть визнавати анексію Криму Росією

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявляє, що США не визнають і не будуть визнавати спроби Росії анексувати український Крим.

Виступаючи 2 липня у Вашингтоні вона наголосила, що санкції проти Москви продовжать діяти доти, поки Крим не повернуть Україні.

«Ми не визнаємо російську спробу анексії Криму. Ми погодилися, що наші думки з Росією у цьому питанні розходяться. І наші кримські санкції щодо Росії залишатимуться доти, поки Росія не поверне півострів Україні», – сказала Сандерс.

Ця заява відрізняється від слів радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона, який напередодні припустив, що Дональд Трамп може визнати анексію Криму.

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Сам Трамп неодноразово виступав за більш примирливий характер відносин із Росією. 29 червня на питання журналістів, чи визнають США Крим російським, він відповів: «Подивмося».

Згодом радник з нацбезпеки США Джон Болтон пояснив, що, на його думку, «президент часто каже «ми подивимось», щоб показати, що він готовий вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань та почути їх позиції».

Також, за даними ЗМІ, Трамп особисто заявляв на нещодавньому саміті «Групи семи», що Крим має бути частиною Росії, бо там більшість людей говорить російською мовою.

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі має відбутися перша окрема зустріч президентів США й Росії.

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Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму 2014 року незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».