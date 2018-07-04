Комітет Сенату США схвалив висновки розвідки про втручання Росії у вибори

Комітет із розвідки Сенату Конгресу США 3 липня схвалив висновок американських розвідувальних служб щодо втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року, заявивши, що пропагандистські зусилля Москви були значно ширшими, ніж досі вважалося.

Висновок схвалили лідери комітету від демократів і республіканців. «Комітет майже півтора року вивчав аналітичну роботу, виконану розвідувальними структурами, і джерела, на яких вона ґрунтувалася, і не бачить ніяких причин оскаржувати його висновки», – йдеться в публічній заяві, поширеній головою комітету республіканцем Річардом Беррі.

Сенатори погодилися з висновком розвідувальних служб у тому, що російські спецслужби не тільки навмисно допомагали Трампу, а й робили це за особистим розпорядженням Володимира Путіна.

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«Розслідування комітету виявило набагато більш масштабні зусилля Росії, спрямовані на маніпулювання в соціальних мережах, щоб посіяти розбрат і втручатися у вибори 2016 року і в американське суспільство», – йдеться у висновках, схвалених комітетом.

Трамп неодноразово висловлював сумнів щодо висновків американської розвідки, яка оприлюднила свій звіт у січні 2017 року, через кілька тижнів після інавгурації нового президента.

У звіті йшлося про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на хід президентської виборчої кампанії 2016 року і що замовив цю кампанію президент Росії Володимир Путін.

Американська преса пише, що доповідь сенатського Комітету може зіпсувати атмосферу зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка відбудеться 16 липня в Гельсінкі.

У Білому домі наразі не коментували висновків комітету, що були оприлюднені напередодні Дня незалежності, який у США відзначають 4 липня.

Комітет із розвідки є одним із трьох органів у Конгресі, які розслідують дії Росії, а також зв’язки між російськими чиновниками і чинними й колишніми соратниками Трампа.

Розслідування Конгресу частково збігається з кримінальним розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера. На даний час він висунув обвинувачення проти трьох компаній і 20 осіб. Серед обвинувачених – колишній керівник кампанії Трампа Пол Манафорт і колишній радник із національної безпеки Майкл Флінн.

Однією з компаній, які є серед обвинувачених, є Агенція інтернет-досліджень у російському Санкт-Петербурзі, відома як російська «фабрика тролів».

Президент Трамп постійно заперечує змову між представниками його кампанії і Москвою й називає розслідування «полюванням на відьом». Росія також заперечує втручання.