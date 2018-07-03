Близькі до Трампа конгресмени хотіли побачити Путіна, в Кремлі відмовили

Група американських конгресменів-республіканців, які є симпатиками або союзниками президента США Дональда Трампа, перебуває з візитом у Росії. Член делегації, сенатор Джон Кеннеді, 2 липня висловлював сподівання, що йому та колегам вдасться зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 3 липня, що Путін не планує зустрічатися із законодавцями.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вказав на зустрічі з гостями зі США 3 липня, що візит членів Конгресу передує саміту між лідерами двох країн 16 липня та має поліпшити зв’язки між законодавчими органами двох країн.

Американські конгресмени також зустрілися з головою нижньої палати російського парламенту, Державної думи, В'ячеславом Володіним, а також Костянтином Косачовим, головою Комітету з міжнародних справ Ради федерації.

Сенатор Кеннеді сказав, що прагне побачити, як працює економіка Росії. «Деякі експерти кажуть, що вона зруйнована. Інші фахівці говорять, що з підвищенням цін на нафту, вона почувається набагато краще. Ще деякі кажуть, що Росія витрачає всі свої гроші на Сирію та зброю, і люди голодують, інші кажуть, що це не так», – вказав республіканець зі штату Луїзіана в ефірі CNN.

Відповідаючи на запитання, чи говоритиме він про ймовірне втручання Росії у вибори в США, Кеннеді сказав: «Я не хочу робити нічого, щоб почати міжнародний інцидент, але я вірю у чесну розмову про ці речі».

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Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться 16 липня в столиці Фінляндії Гельсінкі. За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році, коли Вашингтон спільно з іншими західними партнерами запровадив санкції проти Москви.