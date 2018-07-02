Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон в програмі телеканалу CBS заявив у неділю, що слова президента США Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією США. «Я думаю, президент часто каже «ми побачимо», щоб показати готовність вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань…» При цьому Болтон нагадав, що «для будь-якої зміни санкцій США проти Росії» потрібен дозвіл Конгресу. Раніше журналісти запитали Трампа, чи правдивими є повідомлення про відмову Вашингтона від попередньої позиції щодо анексії, Трамп відповів: «Побачимо». За повідомленням ЗМІ, Трамп особисто заявляв на нещодавньому саміті «Групи семи», що Крим має бути частиною Росії, бо там більшість людей говорить російською мовою. Анексований Росією Крим: позиція США і Трампа. Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутують політолог Олег Саакян, експерт-американіст Олександр Потєхін та науковий співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко. Ведучий: Олександр Лащенко.