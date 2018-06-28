Екс-голова кампанії Трампа брав позику в російського мільярдера – Reuters

Російський олігарх Олег Дерипаска дав у борг колишньому голові передвиборного штабу президента США Полу Манафорту 10 мільйонів доларів, повідомляє агенція Reuters з посиланням на судові документи, пов’язані зі справою Манафорта.

За даними агентства, в заяві на отримання ордера на обшук у квартирі підозрюваного, оприлюдненій 27 червня, йдеться про те, що після вивчення податкових декларацій компанії, яка належить Манафорту і його дружині, стало відомо про позичені Дерипаскою гроші.

Російський мільярдер має зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним і потрапив до санкційного списку США цього року.

Агенти ФБР провели обшук вдома в Манафорта у липні 2017 року, за ордером, схваленим суддею. За повідомленнями, після проведення рейду, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори в США, отримав ключові докази у розслідуванні про фінансові зв’язки Манафорта з Дерипаскою.

За даними Reuters, нові оприлюднені судові документи демонструють, що Дерипаска ще 2005-2006 роках підтримував консультаційні послуги Манафорта в Україні.

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15 червня колишнього голову кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта взяли під варту через звинувачення у можливому втручанні у свідчення. Слідчі заявляють, що він і його російський діловий партнер Костянтин Килимник, якому також висунув обвинувачення Мюллер, намагалися вплинути на свідків у справі про відмивання грошей, уникнення податків, змові та відсутності реєстрації як іноземний агент.

У рамках розслідування Мюллера Манафорту висунули звинувачення у змові проти Сполучених Штатів. Початок судового процесу призначили на вересень. Ще одна справа проти Манафорта ведеться проти у штаті Вірджинія, її розгляд у суді призначено на 25 липня. Манафорт не визнає себе винним у жодній із цих справ.

Трамп називав розслідування проти колишнього голови його передвиборної кампанії «полюванням на відьом».