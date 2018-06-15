Трамп назвав «дуже нечесним» взяття під варту Манафорта

Президент США Дональд Трамп назвав дуже жорстким і нечесним взяття під варту колишнього керівника його передвиборного штабу Пола Манафорта.

«Вау, що за жорстке рішення для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Доула і багатьох інших провідних політиків і кампаній. Я і не знав, що Манафорт ватажок мафії… Дуже нечесно!» –написав Трамп у Twitter.​

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15 червня колишнього голову кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта взяли під варту через звинувачення у можливому втручанні у свідчення. Слідчі заявляють, що він і його російський діловий партнер Костянтин Килимник намагалися вплинути на свідків у справі про відмивання грошей, уникнення податків, змові та відсутності реєстрації як іноземний агент.

Федеральний суддя Еймі Берман Джексон скасував попереднє рішення, згідно з яким Манафорт міг залишатися на свободі під заставою до початку судового процесу. Йдеться про розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, який вивчає можливе втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році.

У рамках цього розслідування Манафорту висунули звинувачення у змові проти Сполучених Штатів. Початок судового процесу призначили на вересень. Ще одна справа проти Манафорта ведеться проти у штаті Вірджинія, її розгляд у суді призначено на 25 липня. Манафорт не визнає себе винним у жодній із цих справ.