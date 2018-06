Нові докази: Манафорт хвалився своїми успіхами у збільшенні підтримки Януковича в США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подав нові докази у справі Пола Манафорта, колишнього керівника виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, у вівторок, посиливши свої звинувачення у тому, що Манафорт без реєстрації провадив кампанію з лобізму в США, повідомляють ЗМІ.

Прокурори команди Мюллера подали два звіти. В одному з них, написаному Манафортом, за повідомленнями прокурорів, йдеться про те, що він докладав зусиль, щоб заручитись підтримкою американських законодавців та преси для дій тогочасного президента України Віктора Януковича.

Звіти суперечать заявам Манафорта про те, що він провадив діяльність на користь українських політиків лише в Європі. Ймовірно, ці докази зіграють важливу роль під час судових слухань, запланованих на вересень, коли будуть розглядатись звинувачення в тому, що Манафорт не зареєстрував свою діяльність в Міністерстві юстиції а також займався відмиванням частини надходжень, наголошують спостерігачі.

Манафорт, міжнародний політичний консультант, залучав колишніх європейських високопосадовців у так звану «Габсбурзьку групу», діяльність якої спрямовували на те, щоб ув'язнення Януковичем Юлії Тимошенко, лідера партії «Батьківщина», залишилось непокараним на Заході.

У проекті звіту від 22 квітня 2013 року, який Манафорт писав Януковичу, він описав те, як організовував зустрічі з членами Конгресу в Вашингтоні.

«Наше спілкування з високопосадовцями Державного департаменту дає плоди, – писав Манафорт Януковичу. – Ми залучили десятки служб Конгресу, в тому числі керівництво та кожного члена комітету Палати представників з закордонних справ».

У своїх звітах Манафорт також похвалився, що він організував розміщення редакційних статей у таких виданнях, як The Hill, і прагнув просувати «наші послання серед ключових журналістів та видавців the Washington Post, the Wall Street Journal та New York Times».

Прокурори також висунули нові звинувачення проти Манафорта минулого тижня, звинувативши колишнього очільника кампанії Трампа у спробі вплинути на свідків.