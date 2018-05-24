Луценко: Україна робить усе можливе для розслідування справи Манафорта

Україна запропонувала спецпрокурору США Роберту Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує колишній очільник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт. Про це 23 травня в інтерв’ю «Голосу Америки» заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Дійсно, Генеральна прокуратура України має провадження, в яких фігурує пан Манафорт. Ми провели низку слідчих дій і щонайменше чотири рази запросили міжнародної правової допомоги від американських колег, яку ми отримали. Більше того, ми отримали інформацію, що саме наша інформація була витребувана спецпрокурором Мюллером восени минулого року, і з тих пір, звичайно, це слідство ведеться виключно силами цього спеціально створеного підрозділу», – вказав Луценко.

Він також твердить, що в лютому 2018 року звернувся через посольство США в Україні до Мюллера з пропозицією «повного сприяння у цій справі аж до створення спільної групи розслідування».

«Наразі ми зробили все можливе, щоб ця справа і в нас, і в наших американських колег розслідувалась згідно з чинним законодавством, у тому числі міжнародними конвенціями», – наголосив генеральний прокурор України.

2 травня одна з впливових газет США New York Times опублікувала матеріал про нібито припинення співпраці української Генеральної прокуратури з розслідування Мюллера через бажання придбати у Сполучених Штатів протитанкові ракетні комплекси Javelin. Ця зброя надійшла в Україну 30 квітня. Перші повідомлення про готовність Трампа продати Україні протитанкові комплекси з’явилися в грудні 2017 року.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив 2 травня, що правоохоронці США не зверталися до Генпрокуратури по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.