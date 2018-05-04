Завдяки Україні спецпрокурор Мюллер намагається довести, що Манафорт співпрацював із Росією – Каракуц

Гості програми «Ваша Свобода»: Андрій Каракуц, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень; Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету.

Генпрокуратура України планує об’єднати зусилля з Федеральним бюро розслідувань США у розслідуванні справ екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Він стверджує, що українські слідчі не можуть завершити справи без інформації від ФБР, яке веде своє розслідування. Натомість заступник прокурора Євген Єнін заявив, що правоохоронці США не зверталися до ГПУ по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно Манафорта. Також ГПУ на своїй сторінці у «Фейсбук» оприлюднила інформацію про розслідування кримінальних проваджень в Україні, де фігурує Манафорт. Таким чином у Генпрокуратурі коментують статтю у The New York Tymes, де стверджується, що українські посадовці намагаються не образити Дональда Трампа, тому генпрокурор України нібито «заморозив» чотири справи, де фігурує Манафорт. У статті йдеться, що рішення припинити розслідування з’явилося після того, як адміністрація Трампа остаточно вирішила надати Україні протитанкові комплекси «Джавелін». Політичний консультант Пол Манафорт працював на колишнього президента України Віктора Януковича, а в 2016 році кілька місяців керував передвиборчим штабом Дональда Трампа. Зараз Манафорт є однією з ключових фігур у розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв’язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

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Віталій Портников: Пане Каракуц, як ви можете прокоментувати цю статтю у The New York Tymes?

Андрій Каракуц: Зважаючи на те, що The New York Tymes дуже поважне видання, така стаття з’явилася якраз на тлі новин, що нарешті були поставлені комплекси Javelin, відповідно виникло у міжнародної спільноти запитання у правді, чому саме у квітні цього року відбулося «замороження» справ ГПУ. Журналіст, який виклав матеріал, мабуть, має якісь інсайди щодо того, що ГПУ в певний момент вирішила цю справу не розслідувати...

Саме завдяки Україні спецпрокурор Мюллер намагається довести, що Манафорт співпрацював з Росією

Коли висунули обвинувачення Манафорту в США, був коментар Назара Холодницького, що Україна має звернути увагу на ці розслідування, додати до того, що є в Україні. У той же час почали передавати справу від ГПУ до НАБУ, від НАБУ до ГПУ. У певний момент зникло розуміння, хто саме має розслідувати... Саме завдяки Україні спецпрокурор Мюллер намагається довести те, що Манафорт співпрацював з Російською Федерацією.

І Костянтину Килимнику, який був довіреною особою Манафорта в Україні, дозволили наші спецслужби покинути територію держави, що також викликає дуже багато запитань. Він співпрацював з певними особами, які зараз у парламенті.

Дуже обережно треба ставитися, тому що, якщо розплутувати цей клубок, можна прийти до особистостей, яким наразі це взагалі непотрібно. Хто це конкретно – це справа прокуратури. Якщо побачимо, яким чином співпрацюють наші політики з лобістами і з американськими політтехнологами, то ця ситуація може призвести до нового міжнародного скандалу.

– Пане Айзенберг, які це має наслідки для самих США? Мені здається, що це псевдодопомога президенту Трампу, тому що він зараз під новими спалахами критики саме тому, що, мовляв, просто торгує зброєю, щоб контакти його довірених осіб не виплили на поверхню.

У мене довіри до статті у The New York Tymes немає. Автор Ендрю Крамер спілкувався зі специфічними особами в Україні. Посилається на Сакварелідзе, Лещенка, Горбатюка

​Ігор Айзенберг: У мене довіри до цієї статті у The New York Tymes немає. Її автор Ендрю Крамер спілкувався зі специфічними особами в Україні. Він посилається на Сакварелідзе, Лещенка, Горбатюка.

У США нічого не знають про специфічні стосунки між Горбатюком та генпрокурором Луценком. У США також ніхто не звертає уваги на те, що Лещенко, Сакварелідзе стоять у достатньо жорсткій опозиції до влади.

У США Манафорту пред’явлено дуже багато звинувачень. Якщо суд його визнає винним, який розпочнеться у цьому році, йому загрожує 300 років в’язниці.

​Йому закидають, що він платив хабарі певним європейським політикам, щоб просувати інтереси Януковича. Це і в Україні має виглядати як злочин. Якщо навіть ГПУ допомагатиме спецпрокурору Мюллеру пред’явити нові звинувачення Манафорту, то це, можливо, може збільшити термін ув’язнення Манафорта з 300 до 310 років. Як на мене, це суттєвого значення не має.

Javelin для України значно важливіші, ніж те, що Україна могла б додати ще 10 років до 300 років, які Манафорт має провести у в’язниці, згідно з тими звинуваченнями

Якщо навіть США на офіційному рівні якимось чином обумовлювали поставку Javelin Україні тим, що та не буде, скажімо, висувати звинувачення Манафорту (я не бачу доказів цього у цій статті), то Javelin для України значно важливіші, ніж те, що Україна могла б, напевне, додати ще 10 років до 300 років, які Манафорт має провести у в’язниці, згідно з тими дуже важкими, суттєвими звинуваченнями.

– Пане Айзенберг, українці самі були б зацікавлені розслідувати цю справу, без американських запитів. Це – наша справа! Це справа про співробітництво Манафорта з Партією регіонів, з олігархами. Манафорта взагалі Ахметов привів до Януковича. Це абсолютно специфічна історія.

Ахметов, Льовочкін та інші діячі Партії регіонів не зацікавлені ні в яких розслідуваннях періоду Януковича

​Ігор Айзенберг: Я абсолютно згоден, що це справа українська. Це має розслідуватися в Україні. І Україна має вирішувати, що їй розслідувати.

Такі діячі, як Ахметов, Льовочкін та інші діячі колишньої Партії регіонів, і пов’язані з нею олігархи, абсолютно не зацікавлені ні в яких розслідуваннях, які стосуються періоду перебування Януковича при владі.

​З іншого боку, якщо почитати звинувачення, які висунуті у США Манафорту, то цілком зрозуміло, що дуже велика частина з 70 мільйонів доларів, у відмиванні яких фактично звинувачується Манафорт, надійшла не з України, а надійшла якраз з Росії.

У звинуваченнях Мюллера йдеться про те, що Манафорт працював на проросійський режим Януковича і виконував російське завдання, щоб послабити Україну

У всіх звинуваченнях Мюллера кілька разів йдеться про те, що (висувається така позиція американського звинувачення) Манафорт працював на проросійський режим Януковича і виконував російське завдання, щоб послабити Україну.

У всій цій історії прикро, якщо Килимнику дійсно дали втекти в Росію. Він був би дуже важливим свідком і для американського слідства. ФБР, я так думаю, має записи багатьох розмов Килимника – за ним слідкували як за іноземним громадянином, щодо якого була підозра, що може діяти всупереч інтересам США.

– Пол Манафорт не тільки працював на Януковича, на Партію регіонів. Він ще й після Майдану нікуди не дівся! І це людина, яка створила «Опоблок». Допомогла перебрендуватися Партії регіонів. Те, що бачимо на українській політичній арені сьогодні, і те, що так чекає на реванш на майбутніх парламентських виборах – це політтехнологічний винахід Пола Манафорта.

Пане Каракуц, як ви вважаєте, буде розслідування справи Манафорта? Допоможуть ці статті у The New York Tymes?

«Ескаден» виправдовують звинувачення проти Тимошенко. Через кілька офшорних компаній Янукович заплатив цій компанії майже 4 мільйони доларів

​Андрій Каракуц: Дві справи стосуються «амбарної книги», де були записи, скільки виплачував Янукович певним особам. Але там немає підписів Манафорта. Є лише документ від Лещенка, в якому є постачання комп’ютерної техніки на 750 тисяч. А ось дві інші справи стосуються звіту, який підготувала американська юридична компанія «Ескаден», в якому виправдовують звинувачення проти Юлії Тимошенко. Мінюст України заплатив 12 тисяч доларів за цей звіт. Виявилося, що через кілька офшорних компаній Янукович заплатив цій компанії майже 4 мільйони доларів.

«Ескаден» – це, мабуть, найбільша компанія юридична на Уолл-Стріт, дуже поважна. Така ситуація може дуже сильно вдарити як по репутації цієї компанії, так і загалом по тому, як працюють американські лобісти.

Чи будуть розслідуватися ці справи швидко – я думаю, що ні. Політичний момент наразі такий, що не потрібно поспішати зі справами, які можуть викликати міжнародний резонанс. Ми пам’ятаємо 2016-2017 роки, коли Трамп прямо звинувачував Україну, що вона втручається у вибори. Тому в даному випадку можна подумати над тим, чи потрібно це нашій країні зараз.