Луценко закликав ФБР розслідувати справу Манафорта разом

Україна закликає американських правоохоронців проводити спільне розслідування справи Пола Манафорта – колишнього керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа. В Генеральній прокуратурі України кажуть, що не отримували від американських правоохоронців ніяких запитів, але готові співпрацювати. Раніше американські ЗМІ звинуватили українських прокурорів у гальмуванні розслідування в інтересах адміністрації президента США Дональда Трампа. Представники Державного департаменту Сполучених Штатів наразі не коментують ці звинувачення.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав ФБР працювати разом над справою Пола Манафорта, колишнього керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа. Раніше політтехнолог працював із Партією регіонів і президентом Віктором Януковичем. В Україні проти Манафорта розслідують кілька справ – одна з яких стосується розтрати державних коштів, ще одна – так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. У Сполучених Штатах Манафорта підозрюють у «відмиванні коштів», несплаті податків і роботі лобістом іноземної держави без реєстрації.

«М'яч на боці США ... (Ми) не можемо завершити наше розслідування без їхніх результатів, тому що нам потрібна інформація. Я планую провести переговори з представниками ФБР, зокрема, ми поговоримо про спільну групу з розслідування», – заявив Луценко в інтерв’ю Reuters Таким чином генеральний прокурор прокоментував статтю-розслідування в New-York Times, де йдеться про нібито гальмування розслідування справи Манафорта в Україні заради підтримки з боку президента США Дональда Трампа, зокрема отримання протитанкової зброї Javelin.

У Генпрокуратурі також заявили, що ніяких офіційних запитів від американських правоохоронців не надходило, в тому числі від спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування по Манафорту і втручанню Росії в американські президентські вибори.

Представник Державного департаменту Гізер Нойєрт не стала коментувати можливе гальмування Україною справ Манафорта, наголосивши, що не може висловлюватися з приводу спеціального розслідування.

Справа Манафорта в Україні не ведеться з листопада 2017 року

Раніше голова департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк говорив в ефірі «Громадського радіо», що останні слідчі дії зі справ Манафорта проводилися в листопаді 2017 року. В листопаді минулого року Генпрокуратура мала віддати усі подібні провадження до Національного антикорупційного бюро і протягом грудня-лютого справу Манафорта передавали із ГПУ до НАБУ і назад.

У прес-службі НАБУ Радіо Свобода повідомили, що досудовим слідством у справах, пов’язаних із Манафортом, займається лише Генеральна прокуратура.

«З усієї великої справи про так звану «чорну бухгалтерію» в нас залишилася лише невеличка частина, стосовно голови Центральної виборчої комісії. Ми розслідуємо виключно його дії, пов’язані із отриманням хабарів від Партії регіонів». Решта була передана до Генеральної прокуратури. Ми не можемо надавати інформацію про те, чи зверталися до нас американські правоохоронці», – наголосили в НАБУ.

Якщо це правда, то і Трамп, і Порошенко отримали потрібне – політолог

Якщо викладена в статті New York Times інформація є правдивою, то це хороша угода для Дональда Трампа і Петра Порошенка, вважає керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

«Кожен отримає те, що йому потрібно малою ціною. Трамп отримає можливість підсилити свої позиції у боротьбі із ФБР, а Порошенко – піар, який, втім, навряд чи принципово підсилить його позиції напередодні виборів», – заявив політолог у коментарі Радіо Свобода.

На думку політичного аналітика «Інституту євроатлантичного співробітництва» Володимира Горбача, Україна сьогодні дійсно критично залежна від американської підтримки, зокрема з боку діючої адміністрації президента США.

«Публікація з’явилася в New-York Times. Це ЗМІ, яке бореться із Дональдом Трампом, і навіть вони у своєму матеріалі поблажливо описують реакцію України, пояснюють, чому там немає дуже активного розслідування стосовно Манафорта», – заявив Горбач у коментарі Радіо Свобода.

Судячи з коментарів Генеральної прокуратури України, причина затягування полягає в діях американської сторони, вважає експерт. Генеральна прокуратура ані не гальмувала, ані не перетягувала ініціативу на себе, скоріш за все Україна буде реагувати, враховуючи двопартійний консенсус у США, говорить Горбач.

На думку професора Нью-Йоркського університету Ігоря Айзенберга, який стежить за розвитком подій у розслідуванні Мюллера, ця стаття не викликає довіри. Про це він заявив в ефірі програми «Ваша Свобода».

Манафорту пред’явлено багато звинувачень і якщо суд його визнає винним, йому загрожує до 300 років в’язниці

«Манафорту пред’явлено багато звинувачень і якщо суд його визнає винним, йому загрожує до 300 років в’язниці. Я можу уявити, що Манафорт порушував українські закони, зокрема платив хабарі європейським політикам. Але з моєї точки зору, навіть якщо українська прокуратура буде допомагати Мюллеру, то це збільшить ув’язнення до 310 років. Це не має великого значення», – вважає Айзенберг.

Допит президента Трампа про можливе втручання Росії ще попереду

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер має розслідувати не тільки справу Пола Манафорта, який, за версією обвинувачення, ухилявся від податків і «відмивав» мільйони доларів. Його головна задача – встановити, чи була змова між тоді ще кандидатом у президенти Дональдом Трампом і російською владою.

Зараз Мюллер готується до допиту президента і нещодавно в New-York Times оприлюднили запитання, які він нібито планує поставити. Деякі запитання стосуються і Манафорта, і України. Зокрема йдеться про озброєння української армії і зв’язок передвиборчої кампанії Трампа із Росією саме через Манафорта.

Нещодавно комітет з питань розвідки оприлюднив звіт щодо втручання Росії в політичне життя Сполучених Штатів і заявив про відсутність доказів змови між Трампом із Кремлем. Більшість у цьому комітеті складають однопартійці Трампа з Республіканської партії – їхні висновки розкритикували представники Демократичної партії. Тепер комітет вимагає від Мюллера або продемонструвати докази змови з російською владою, або припиняти розслідування.

Допит Манафорта має відбутися в липні цього року. Мюллер звернувся до суду із проханням підготувати 70 повісток для свідків. Спеціальний прокурор вже допитав колишнього радника Трампа часів виборчої кампанії Майкла Капуто. Дата допиту самого президента ще невідома – зараз Мюллер веде переговори щодо умов допиту із його адвокатом, екс-мером Нью-Йорка Руді Джуліані.

2 травня одна із впливових газет США New York Times опублікувала матеріал про нібито припинення співпраці української Генеральної прокуратури із розслідування Мюллера через бажання придбати у Сполучених Штатів протитанкові ракетні комплекси Javelin. Останні поступили в Україну 30 квітня. Перші повідомлення про готовність Трампа продати Україні протитанкові комплекси з’явилися в грудні минулого року.