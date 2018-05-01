The New York Times опублікувала запитання спецпрокурора США до Трампа про Росію

Американська газета New York Times опублікувала список запитань, які, як вона стверджує, спецпрокурор Роберт Мюллер передав адвокатам президента США Дональда Трампа. Деякі питання, на які Мюллер хоче отримати відповіді, стосуються втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Трамп у своєму Twitter відреагував на витік запитань у пресі, назвавши подію «ганебною»: «О, ясно ... у вас є вигаданий, фальшивий злочин, змова, якої ніколи не було, а розслідування почалося з нелегального витоку засекреченої інформації. Чудово!»

New York Times розділила запитання спецпрокурора на чотири категорії.

По-перше, Мюллера цікавить зв’язок Трампа і членів його команди з громадянами Росії. Серед запитань:

Під час вашої поїздки в Росію в 2013 році, який зв’язок і які відносини у вас були з [Арасом і Еміном] Агаларовими і російськими офіційними особами?

і російськими офіційними особами? Які обговорення ви вели під час кампанії з приводу якої-небудь зустрічі з [президентом Росії Володимиром] Путіним? Чи обговорювали ви це з іншими?

Які обговорення ви вели під час кампанії з приводу російських санкцій?

Що ви знали про звернення вашої кампанії, в тому числі Пола Манафорта, до Росії про потенційну допомогу кампанії?

По-друге, спецпрокурора цікавить колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн і його зв’язок із тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком. Серед запитань:

Що ви знали про телефонні розмови Флінна з російським послом Сергієм Кисляком наприкінці грудня 2016 року?

Як ви відреагували на новини 12 січня 2017 року і 8-9 лютого 2017 року (тоді журналісти опублікували статті про розмови Флінна з Кисляком)?

По-третє, Роберта Мюллера цікавлять приватні зустрічі американського президента з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі, який займався розслідуванням втручання Росії в американські вибори. Серед запитань:

Що ви знали про розслідування ФБР пана Флінна і Росії до того, як Комі постав перед комітетом Палати представників у справах розвідки 20 березня (на слуханнях Комі вперше підтвердив, що ФБР розслідує втручання Росії у вибори)?

Якою була мета вашого твіту від 12 травня 2017 роки (Трамп твітнув: «Джеймсу Комі краще сподіватися на те, що записів наших розмов не існує, перш ніж він почне зливати [інформацію] пресі»)?

Врешті, низка запитань також торкається генерального прокурора США Джеффа Сешнса, який заявив про самовідвід від справ, пов’язаних із втручанням Росії в американські вибори. Сешнс двічі зустрічався з послом Кисляком, про що не повідомив під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури. Мюллер хоче запитати Трампа:

Що ви думали і робили з приводу самовідводу пана Сешнса?

На початку серпня 2017 року спецпрокурор Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи мала місце змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

Переклад зі сайту «Настоящее время», оригінал статті тут.