Трамп відклав на місяць санкції проти виробників сталі та алюмінію за межами США

Президент США Дональд Трамп відклав до 1 червня застосування штрафних санкцій до виробників сталі та алюмінію з Євросоюзу, Мексики та Канади. Мита на цю продукцію піднімуться, якщо сторони впродовж місяця не зможуть укласти нові торговельні угоди.

Згідно із заявою, поширеною Білим домом увечері 30 квітня, Сполучені Штати вже уклали базові домовленості з Аргентиною, Австралією і Бразилією. Остаточні деталі цих угод будуть оголошені найближчим часом.

«Адміністрація намагається домогтися від торгових партнерів добровільного обмеження експорту і реекспорту сталі та алюмінію з метою захистити національні інтереси Америки», – йдеться в заяві.

Білий дім також повідомив, що Південна Корея, яка погодилася скоротити експорт сталі до США на 30%, отримала безстрокову гарантію про незастосування до неї санкцій.

Адміністрація Трампа пропонує обкладати імпорт стали 25-відсотковим митом, а імпорт алюмінію – 10-відсотковим. Євросоюз погрожує у відповідь підняти тарифи на брендові американські товари.

Сталь і алюміній є також важливими складовими переговорів Сполучених Штатів з Мексикою і Канадою про перегляд Договору про зону вільної торгівлі в Північній Америці НАФТА. Канада є найбільшим експортером сталі до США.