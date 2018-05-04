ГПУ планує об'єднати зусилля з ФБР у розслідуванні справ екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він стверджує, що українські слідчі не можуть завершити справи без інформації від ФБР, яке веде своє розслідування. Натомість заступник прокурора Євген Єнін заявив, що правоохоронці США не зверталися до Генпрокуратури по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно Манафорта. Так у ГПУ коментують статтю у New York Tymes, де стверджується, що українські посадовці намагаються не образити Дональда Трампа, тому генеральний прокурор України нібито заморозив чотири справи, де фігурує Манафорт. Рішення припинити розслідування з’явилося тоді, коли адміністрація Трампа остаточно вирішувала надати Україні протитанкові комплекси «Джавелін». Пол Манафорт працював на колишнього президента України Віктора Януковича, а у 2016 кілька місяців керував передвиборчим штабом Дональда Трампа. Зараз Манафорт є однією ключових фігур у розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Андрій Каракуц, старший науковий співробітник проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень; Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету.

Ведучий: Віталій Портников