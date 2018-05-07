Зв’язки Манафорта з Януковичем і Трампом ставлять українську владу у делікатне становище (світова преса)

Ірландський часопис The Irish Times пише про призупинення в Україні розслідування справи колишнього керівника виборчого штабу президента США Трампа – Пола Манафорта. Французьке періодичне видання Le Figaro повідомляє про великий контракт між французьким велетом атомної енергетики та українським ЕнергоАтомом щодо переробки використаного атомного пального АЕС в Україні.Польська газета Rzeczpospolita повідомляє про неочікувану фінансову допомогу від російського Газпрому проекту білоруської письменниці Світлани Алексієвич, яка нераз висловлювала критику щодо Кремля.

Ірландське щоденне видання The Irish Times публікує статтю «Україна заперечує призупинення розслідування корупційних справ аби здобути прихильність Трампа». У підзаголовку додається, що колишній керівник передвиборчого штабу Трампа – Пол Манафорт перебуває під слідством у США та Україні. Автор матеріалу Деніел Маклофлін пише, що українські слідчі відкинули звинувачення у призупиненні розслідувань діяльності Пола Манафорта нібито для того, щоб не ставити під загрозу стосунки з Вашингтоном, і, зокрема, домовленість про надання Україні американської зброї. Ірландський часопис нагадує, що майже впродовж 10 років Манафорт був радником проросійської Партії регіонів під проводом президента-втікача Віктора Януковича. Пол Манафорт також перебуває під слідством, яке веде особливий прокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірну співпрацю виборчої команди Трампа з Росією під час президентської кампанії 2016 року.

The Irish Times вказує, що прокурор Мюллер звинуватив Манафорта у відмиванні більш ніж 30 мільйонів доларів, які той отримав, працюючи в Україні, а також у тому, що Манафорт не зареєструвався як представник закордонних інтересів, лобіюючи Януковича. Автор статті зазначає, що зв’язки Манафорта з Януковичем та Трампом поставили українську владу у досить делікатне становище: тоді як українське керівництво заприсяглося викорінити корупцію, яка розквітла в Україні за добу Януковича, Київ конче потребує підтримки непередбачуваного лідера США, який раніше закликав до зближення з Росією. Тим часом, стверджує газета, Україна в очікуванні надходження першої партії американських протитанкових ракетних комплексів Javelin, за наказом генпрокурора Юрія Луценка, призупинила розслідування справи Манафорта. Втім, з посиланням на слова заступника генерального прокурора Євгена Єніна, ірландське видання пише, що офіційний Київ заперечує факт подібного наказу. На додаток Луценко повідомив, що проведе переговори з представниками ФБР з питання створення спільної слідчої групи у цій справі.



Переклад Твіту: «Україна заперечує призупинення розслідування корупційних справ аби здобути прихильність Трампа».

Популярний французький часопис Le Figaro друкує статтю «Переробка вторинного палива: контракт французької компанії Orano з Україною». Паризька газета пише, що велетень атомної енергетики Франції компанія Orano уклала надзвичайно вигідний контракт з Україною щодо переробки вторинного палива атомних реакторів радянського зразка, які досі діють в Україні. Французька компанія підписала цей контракт з представниками українського ЕнергоАтома. Видання додає, що ця оборудка відкриє шлях для французької промисловості з переробки вторинної сировини у плані роботи з використаним атомним паливом в Україні.

Le Figaro зазначає, що відпрацьоване атомне паливо надходитиме з українських реакторів типу VVER 1000. Все це перевозитиметься з України до переробного підприємства на півночі Франції у місцині Аґ. Часопис пояснює, що після того, як це пальне було використано для виробництва електроенергії в Україні, вміст у ньому матеріалів, які можна переробляти, становить 96%. Весь процес переробки українського використаного атомного пального на французькому підприємстві полягатиме у відокремленні матеріалів, які можна буде знов використовувати для виробництва енергії, а відходів позбуватимуться у «надзвичайно безпечний і надійний спосіб».

Переклад Твіту: «Переробка вторинного палива: контракт французької компанії Orano з Україною».

Польська газета Rzeczpospolita вміщує матеріал «Газпром має слабкість до білоруської лавреатки Нобелівської премії». У підзаголовку додається, що білоруська письменниця Світлана Алексієвич, яка отримала Нобелівську премію з літератури 2015 року, здобула фінансову допомогу від банку, який належить російському газовому концерну. Йдеться про проект перекладу російськомовних творів письменниці на білоруську мову. Для цього були потрібні певні кошти, які, врешті, надійшли від банку Белгазпромбанк та до останнього часу невідомої агенції «Нова культурна ініціатива». Польське видання відзначає, що цікавим моментом цієї справи є те, що білоруський банк, який надав кошти для цього проекту, на 99% належить російському Газпрому. Газпром, у свою чергу, як пише польська газета, постає символом російської імперської політики. Саме цю політику, як не парадоксально, багато разів критикувала білоруська письменниця Світлана Алексієвич, засуджуючи російську окупацію Криму та агресію Москви на сході України.

Rzeczpospolita додає, що надання коштів від Газпрому на проект білоруської лавреатки Нобелівської премії викликало хвилю обурення поміж націоналістичних російських видавництв, які навіть звинуватили російського газопостачальника у «фінансуванні русофобії у Білорусі».

Газета нагадує, що Алексієвич ніколи не приховувала свого критичного ставлення до політики Кремля. Отримуючи престижну нагороду, вона визнала, що любить російський світ літератури, музики та балету, проте не любить світу Берії, Сталіна, Путіна і Шойгу. Польський часопис завершує, наводячи слова наближеного до Кремля російського політолога Сергія Маркова, який робить висновок, що фінансова допомога Газпрому проекту білоруської лавреатки Нобелівської премії – це, вочевидь, результат того, що деякі функціонери цієї російської компанії дійшли висновку, що благочинна діяльність та видання книжок Алексієвич може дещо «підправити» імідж Газпрому на Заході. На думку Маркова, тут йдеться лише про бізнес і можливий елемент боротьби з санкціями проти Росії.

Переклад Твіту: «Газпром має слабкість до білоруської лавреатки Нобелівської премії».