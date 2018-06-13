Стануть відомі імена європейських політиків, які працювали з Манафортом

Федеральний суддя США Емі Берман Джексон наказала спеціальному прокурору Роберту Мюллеру до п'ятниці назвати усіх осіб та організації, які буцімто задіяні у лобізмі радника української Партії регіонів в інтересах уряду України без відповідної реєстрації, як того вимагає законодавство США. Про це повідомляє видання Politico.

Роберт Мюллер, який розслідує обставини втручання Росії у політичні процеси у США, повинен надати захисту Пола Манафорта імена колишніх європейських політиків, які брали участь у кампанії впливу уряду екс-президента України Віктора Януковича у США у минулому та осіб, на чиї свідчення Манафорт буцімто намагався вплинути протягом останніх місяців.

Манафорту висунуто звинувачення в ухилянні від податків у США, порушенні законодавства щодо реєстрації як агента іноземного уряду для здійснення відповідної лобістської діяльності. Слідство також заявляє, що він намагався впливати на свідків у своїй справі. Останнє призвело до висунення йому додаткових звинувачень.

Рішення судді Емі Берман Джексон у Politico назвали перемогою команди захисників Манафорта. Воно дасть їм змогу підготуватись до суду, який призначений на 17 вересня.

Очікується, що оприлюднення переліку осіб обмежить здатність обвинувачення наводити свідчення осіб за межами списку.

Манафорт тривалий час працював із Партією регіонів в Україні, де буцімто отримував платежі, які не задекларував у США. У 2016 році Манафорт очолив виборчу кампанію нинішнього президента США Дональда Трампа, але залишив посаду після надання НАБУ американському виданню The New York Times інформації про призначені для Манафорта платежі в Україні.

Численні оглядачі у США та суддя Т.С. Елліс, який розглядає звинувачення проти Манафорта у штаті Вірджинія, заявляли, що спеціальний прокурор США Мюллер домагається за допомогою тиску схилити Манафорта до свідчень проти президента США.

Мюллера критикують за те, що його розслідування буцімто вийшло за межі відведеного йому мандату і поширилось на розслідування обставин особистого життя президента США, його бізнесу та діяльності співробітників його виборчого штабу, які не мають очевидного зв'язку із втручанням Росії у вибори в Америці.

Сам Дональд Трамп неодноразово наголошував, що усі звинувачення щодо Манафорта жодним чином не пов'язані із його роботою на кампанію Трампа і стосуються його попередньої роботи в Україні.

Розслідування спецпрокурора Мюллера Трамп регулярно називає «полюванням на відьом», але наголошує, що слідство не виявить жодних порушень з його боку. Трамп заперечує будь-яку «змову» із урядом Росії на виборах президента США.

Американські спецслужби дійшли висновку, що під час виборів Росія сприяла Дональду Трампу.