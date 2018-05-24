Луценко про «заморожування» справи Манафорта та «фінансування зустрічі» Порошенка і Трампа

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив «Голосу Америки», що Україна запропонувала спецпрокурору США Роберту Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує Манафорт. Також Луценко заявив, що «Адміністрація президента категорично спростовує будь-які фінансування зустрічі» українського глави держави Петра Порошенка з американським президентом Дональдом Трампом. Раніше в середу британська телерадіомовна компанія ВВС, посилаючись на джерела в Києві, поширила інформацію про те, що «Україна платила» за зустріч.

«Мені дуже шкода, що останнім часом навіть дуже солідні західні видання не користуються принципом збалансованої інформації і не намагаються дізнатися точку зору сторони, про яку вони пишуть, – підкреслив Юрій Луценко. – Про запитання про зустріч пана Порошенка і пана Трампа Адміністрація президента України вже дала обґрунтовану відповідь. Інформація, поширена BBC в цій заяві, визнана недостовірною, і Адміністрація президента категорично спростовує будь-які фінансування зустрічі двох глав держав».

Британська телекомпанія ВВС заявила, що особистий адвокат Дональда Трампа, Майкл Коен, отримав виплату щонайменше 400 000 доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року. У своєму розслідуванні ВВС з посиланням на два різних неназваних джерела повідомляє, що оплату здійснили посередники, які діяли в інтересах Порошенка. Коен заперечує це твердження. Крім того, зазначається, що немає підтверджень, що Трамп знав про цей платіж.

У заяві Адміністрації президента України, яка є в розпорядженні кореспондента Радіо Свобода Крістофера Міллера, назвали відвертою брехнею, наклепом і фейком розслідування британської телекомпанії ВВС щодо організації першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

Крім того, Банкова вимагає спростування й погрожує зверненням до суду, якщо не буде спростування.

Генпрокурор України Юрій Луценко також повідомив «Голосу Америки», що Україна запропонувала спецпрокурору США Роберту Мюллеру сприяння у розслідуванні справи, в якій фігурує колишній очільник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт.

Генеральна прокуратура України має провадження, в яких фігурує пан Манафорт

«З мого боку, я можу заявити, що спекуляції навколо так званого «заморожування» справи Манафорта, котрі лунали вже від американського провідного видання, а тепер і британської служби, також повністю не відповідають дійсності. Дійсно, Генеральна прокуратура України має провадження, в яких фігурує пан Манафорт. Ми провели низку слідчих дій і щонайменше 4 рази запросили міжнародної правової допомоги від американських колег, яку ми отримали.

Саме наша інформація була витребувана спецпрокурором Мюллером восени минулого року

Більше того, ми отримали інформацію, що саме наша інформація була витребувана спецпрокурором Мюллером восени минулого року, і з тих пір, звичайно, це слідство ведеться виключно силами цього спеціально створеного підрозділу.

Тим не менше, я як генеральний прокурор України в лютому поточного року звернувся через посольство Сполучених Штатів Америки до спецпрокурора Мюллера з пропозицією повного сприяння у цій справі аж до створення спільної групи розслідування.

Наразі ми зробили все можливе, щоб ця справа і в нас, і в наших американських колег розслідувалась згідно з чинним законодавством, у тому числі міжнародними конвенціями», – підсумував генеральний прокурор України.

2 травня одна з впливових газет США New York Times опублікувала матеріал, де, серед іншого, стверджувалося, що «в Україні, де чиновники побоюються образити президента Трампа, чотири справи за участю пана Манафорта… були фактично заморожені головним прокурором України», і нібито це зроблено було через бажання придбати у Сполучених Штатів протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Докладніше про це: Через джавеліни Україна припинила співпрацю зі слідством Мюллера у США – «Нью-Йорк Таймс»

Тоді депутат Верховної Ради Володимир Ар’єв, слова якого процитовані в статті The New York Tymes, сказав про висмикування цитати з контексту.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив 2 травня, що правоохоронці США не зверталися до Генпрокуратури по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.