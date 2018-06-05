Мюллер звинувачує Манафорта в спробі тиску на свідків з компанії, яка допомагала просувати інтереси Януковича

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинувачує колишнього голову президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта в спробі тиску на свідків.

У клопотанні до суду від 4 червня Мюллер заявив, що Манафорт кілька разів намагався зв'язатися з двома представниками компанії The Hapsburg Group – компанії, з якою він працював до 2014 року, щоб просувати інтереси колишнього президента України Віктора Януковича.

Згідно з клопотанням, Федеральне бюро розслідувань США має документи, заяви і телефонні розмови, які вказують на спробу контакту із потенційними свідками в лютому, що є порушенням вимог звільнення Манафорта з-під арешту.

У зв'язку з цим Мюллер просить суд скасувати чи переглянути рішення відправити екс-голову кампанії Трампа під домашній арешт до початку судових слухань.

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30 жовтня 2017 року Міністерство юстиції США оприлюднило висунені політтехнологу Полу Манафорту і його парнеру Річарду Ґейтсу обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. В обвинувальному акті йшлося, що Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006-2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах. Обидва це заперечують. Їх відправили під домашній арешт.

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До цього Манафарт повідомив, що добровільно зустрівся з прокурорами Міністерства юстиції та агентами ФБР в липні 2014 року, за три роки до призначення Роберта Мюллера, щоб обговорити «політичні консультації» в Україні. Манафорт стверджував, що тоді докладно розповів про свою діяльність в Україні, про відносини з дипломатами в Києві і офшори на Кіпрі. Але, за словами Манафорта, ці «угоди» не мали ніякого зв’язку з президентськими виборами 2016 року чи Дональдом Трампом.

Нині у США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.