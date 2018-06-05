Трамп: якби мене попередили про Манафорта, я б його не найняв

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив здивування з приводу того, що ні Міністерство юстиції США, ні ФБР не попередили його протягом президентської передвиборчої кампанії, що Пол Манафорт перебував під слідством. Трам також вказав, що не взяв би Манафорта на роботу, якщо б знав про те слідство.

«Коли залишилось тільки двоє тих, хто міг стати президентом, чому ФБР, або Міністерство «юстиції» не повідомили мені, що вони таємно розслідують (обставини довкола – ред.) Пола Манафорта (за звинуваченнями 10-річної давнини, які раніше полишили) протягом моєї кампанії? – писав Трамп у Twitter 3 червня, наприкінці минулого тижня. – Мали мені сказати!».

В іншому повідомленні у Twitter, Трамп наголосив на невеликій ролі Манафорта, зазначивши: «Пол Манафорт приєднався до кампанії пізно і був з нами короткий період часу». Він також написав: «…однак, якби нам сказали, що Комі (Джеймс Комі – колишній директор ФБР – ред.) з хлопцями працювали проти нього, його б не найняли!».

Колишній помічник кампанії Трампа Сем Нанберґ відповів на повідомлення Трампа у Twitter, зазначивши, що президент демонструє «вибіркову пам’ять» про причини призначення Манафорта на посаду.

«Дональде, гарна вибіркова пам’ять, – написав Нанберґ у Twitter. – Ви найняли Пола, бо програвали битву протягом «праймеріз». Якщо б залишили Левандовскі (Корі Левандовскі – колишній радник кампанії Трампа – ред.), Ви не стали б кандидатом від партії. Вам пощастило, що Пол працював на Вас».

Судові розгляди в справі Манафорта мають розпочатись 28 липня і 10 вересня в штаті Вірджинія та в столиці США Вашингтоні.

Полу Манафорту висунули звинувачення в змові, шахрайстві в сфері оподаткування та в банківській сфері, а також у порушенні правил лобістської діяльності при роботі на користь проросійських політиків України із оточення Віктора Януковича. Манафорт заявляє про свою невинуватість.