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16 Квітень 2018, Київ 10:19
Новини | Міжнародні

Екс-директор ФБР: Трамп «морально непридатний» для посади президента США

Фотоколаж, на якому зображені колишнй директор ФБР Джеймс Комі (л) та президент США Дональд Трамп, який його звільнив

Колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі заявив, що президент США Дональд Трамп «морально непридатний» для роботи на посаді. Про це Комі заявив 15 квітня в інтерв’ю телеканалу ABC, присвяченому виходу 17 квітня мемуарів Комі «Найвища лояльність: правда, брехня та лідерство», в якій екс-директор ФБР докладно описав свої стосунки з 45-м президентом Сполучених Штатів.

Комі твердить, що Трамп «постійно бреше про великі та малі справи і стверджує, що американці вірять цьому».

Джеймс Комі в своїй книжці звинувачує президента Трампа в тому, що він «неетичний», неправдивий, і порівнює його з «босом мафії», який вимагає абсолютної лояльності від підлеглих.

Новий раунд словесних баталій між Комі і Трампом стартував 12 квітня, коли американські засоби інформації повідомили про зміст книжки екс-директора ФБР.

13 квітня Трамп назвав Комі «відомим зливачем і брехуном», звинувачував у брехні в Конгресі під присягою та заявляв, що «пишається тим, що звільнив Джеймса Комі».

15 квітня президент США знову відреагував на висловлювання Комі. «Я ніколи не просив Комі про особисту відданість. Я навряд чи навіть знав цього хлопця. Ще одна з його багатьох брехливих заяв. Його «записки» – це самовихваляння та фейк!» – написав Трамп у мережі Twitter.

Комі був звільнений з посади в травні 2017 року. Пізніше, на слуханнях у Сенаті Комі висловив переконання, що Трамп звільнив його через розслідування Федеральним бюро розслідувань зв’язків американських офіційних осіб з високопосадовцями Росії.

Опоненти Трампа вважають, що, звільнивши Комі, президент втрутився в розслідування, що неприпустимо.

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