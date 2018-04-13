Трамп назвав екс-директора ФБР Комі «брехуном» і «слабаком»

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував звільненого ним у минулому році колишнього директора ФБР Джеймса Комі – після того, як преса опублікувала уривки з мемуарів Комі, які незабаром повинні вийти друком.

У своїй заяві Комі, зокрема, порівняв Трампа з «босами мафії», назвав президента «егоманьяком», а також наголосив, що той намагався втручатися в розслідування ймовірного російського втручання у вибори президента США.

«Джеймс Комі відомий зливач і брехун… Він зливав секретну інформацію, за що його треба судити. Він брехав у Конгресі під присягою. Він – слабкий і брехливий слизняк, який, як довів час, був жахливим директором ФБР… Я пишаюся тим, що звільнив Джеймса Комі», – написав Трамп у Twitter.

Комі був звільнений з посади в травні 2017 року. Пізніше, на слуханнях у Сенаті Комі висловив переконання, що Трамп звільнив його через розслідування Федеральним бюро розслідувань зв’язків американських офіційних осіб з високопосадовцями Росії.

Опоненти Трампа вважають, що, звільнивши Комі, президент втрутився у розслідування, що неприпустимо.

Початок продажу книжки Джеймса Комі запланований на 17 квітня.