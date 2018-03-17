У США звільнили заступника директора ФБР Маккейба, якого критикував Трамп

Американський генеральний прокурор Джеф Сешнз пізно ввечері 16 березня звільнив заступника директора Федерального бюро розвідки (ФБР) Ендрю Маккейба, якого критикував президент США Дональд Трамп через те, що він показав «упередженість» у розслідуванні зв’язків між його кампанією та Росією.

Сешнз заявив, що звільняє Маккейба за два дні до його запланованого виходу на пенсію за рекомендацією Генерального інспектора ФБР і служби професійної відповідальності.

Прокурор зазначив, що слідчі у ФБР «дійшли висновку, що Маккейб зробив несанкціоноване розголошення інформаційним ЗМІ та неодноразово був невідвертий – в тому числі під присягою».

Звільнення сталося через дев’ять місяців після того, як Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який контролював розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Маккейб звільнений за два дні до свого 50-річчя, коли він отримав би право вийти на пенсію.