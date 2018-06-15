Манафорт чекатиме суду в тюремній камері

Колишнього голову кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта взяли під варту через його звинувачення у можливому втручанні у свідчення. Федеральний суддя Еймі Берман Джексон скасував попереднє рішення, згідно з яким Манафорт міг залишатися на свободі під заставою до початку судового процесу. Йдеться про розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, який вивчає можливе втручання Росії у президентські вибори в Америці у 2016 році. В рамках цього розслідування Манафорту пред’явлено звинувачення у змові проти Сполучених Штатів. Початок судового процесу призначено на вересень. Ще одна справа проти Манафорта ведеться проти у штаті Вірджинія, її розгляд у суді призначено на 25 липня. Манафорт не визнає себе винним у жодній з цих справ.

Колишнього керівника президентської кампанії Пола Манафорта цього разу звинувачують у тому, що він та його російський діловий партнер Костянтин Килимник намагалися вплинути на свідків у справі про відмивання грошей, уникнення податків, змові та відсутності реєстрації як іноземний агент.

Слідчі звинувачують Манафорта і Килимника у тому, що вони намагалися вплинути на європейських партнерів, щоб ті свідчили, що робота, яку вони виконували разом була спрямована лише на Європу і не поширювалася на Сполучені Штати.

У вівторок Спецпрокурор США Роберт Мюллер подав нові докази у справі Пола Манафорта, колишнього керівника виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, посиливши свої звинувачення у тому, що Манафорт без реєстрації провадив кампанію з лобізму в США, повідомляють ЗМІ.

Прокурори команди Мюллера подали два звіти. В одному з них, написаному Манафортом, за повідомленнями прокурорів, йдеться про те, що він працював над тим, щоб заручитись підтримкою американських законодавців та преси для дій тогочасного президента України Віктора Януковича.

Пол Манафорт упродовж кількох десятиліть відігравав важливу роль у політичному житті США, яку сам він визначав як роль політичного лобіста. В цій ролі він працював на користь кількох закордонних урядів та компаній, серед них Нігерія, Кенія, Ангола, Сомалі, а також компанії, пов’язані з колишнім філіппінським диктатором Фердінандом Маркосом.

Проте, одна з найвищих точок його кар’єри була пов’язана з роботою в Україні. На початку 2000 років його найняла команда колишнього президента Віктора Януковича. Сам Манафорт заявляв, що працював лише на зближення України та Європейського союзу. Звинувачення ж твердить, що Манафорт найняв низку європейських політиків, щоб вони стали європейськими адвокатами Януковича та України під його керівництвом. Слідство вважає, що цю роботу європейських політичних діячів координував Манафорт за гроші і за дорученням українського уряду.

Після роботи в Україні Манафорт повернувся до США під час президентської кампанії Дональда Трампа. Але минуло лише два місяці, як Манафорт очолив кампанію Трампа, коли з’явилися повідомлення про те, що Манафорт отримував незаконні платежі від партії Віктора Януковича.

В Україні також ведеться слідство у цій справі. Хоча у Генеральній прокуратурі України кажуть, що від березня чекають на відповідь від на прохання про співпрацю від спецпрокурора США Роберта Мюллера. Про це Радіо Свобода сказав очільник департаменту Генеральної Прокуратури Сергій Горбатюк.

Загалом, надіслали два запити і п’ять нагадувань щодо справ про розтрату коштів Міністерства юстиції України на американську юридичну фірму. Україна просила допитати представників цієї фірми, а також Манафорта. Відповіді на ці звернення не було, сказав Горбатюк.