Помічник Манафорта пропонував наймати європейських політиків для лобіювання України Януковича – ЗМІ

Один із помічників американського політтехнолога Пола Манафорта, що потім став керівником виборчої кампанії Дональда Трампа, 2012 року пропонував найняти колишніх політиків із Бельгії, Німеччини й Іспанії для таємного лобіювання на користь тодішньої влади України за президента Віктора Януковича, пише інтернет-видання Politico. За його повідомленням, про це йдеться в підготованих для суду документах розслідування групи спеціального прокурора Роберта Мюллера, яка вивчає у США вплив Росії на президентські вибори у США 2016 року і можливі зв’язки команди Дональда Трампа з Москвою. Як пише видання, в середу по обіді ці документи на якийсь час з’явилися у вільному доступі в повному, незаретушованому вигляді, вочевидь помилково, і невдовзі були знову зняті з сайту.

Частина цих документів уже публікувалася раніше, але в них були заретушовані значні частини. Після випадку в середу на сайті знову помістили відкриту базу документів із ретушованими версіями, в яких усунені імена багатьох причетних осіб.

Радник апарату спецпрокурора Пітер Карр відмовився від коментарів із цього приводу, додає видання.

Документи, пише Politico 13 червня, пропонують новий погляд на планування і цілі кампанії, яку організовував Пол Манафорт для поліпшення образу тодішнього президента України Віктора Януковича і його партії. Ці лобістські зусилля врешті стали об’єктом розслідування Мюллера проти колишнього керівника кампанії Трампа: Манафорта звинувачують у відмиванні грошей, приховуванні своєї лобістської роботи у США, перешкоджанні правосуддю тощо.

Politico: «Група Роберта Мюллера заявила, що помічник Пола Манафорта 2012 року пропонував найняти колишніх політиків із Бельгії, Німеччини й Іспанії для таємного лобіювання на користь влади України»

Один із документів, який з’явився було в середу повністю незаретушованим, вочевидь написав Алан Фрідман, колишній журналіст із Європи, який є фігурантом розслідування групи Роберта Мюллера під позначенням «Особа D1». Документ, адресований Манафортові, змальовує план «зібрати невелику скоординовану групу підтримки з чільних європейців, представників третіх сторін і вартих політичної довіри друзів», щоб навести блиск на образ України напередодні парламентських виборів восени 2012 року. Ця група, яку пізніше прозвали «габсбурзькою групою», продовжила лобіювати членів Конгресу США і їхніх помічників у межах кампанії, яку влаштували Пол Манафорт і його заступник Рік Ґейтс, заявляє обвинувачення.

Theodoric Meyer, один із авторів статті в Politico: «Два судові документи, вочевидь оприлюднені сьогодні випадково, розкривають імена європейських політиків, яких один із помічників Пола Манафорта пропонував найняти в межах таємної кампанії лобіювання, стаття разом із Josh Gerstein»

Як пише видання, Манафорт заявляв, що робота цієї групи була зосереджена на Європі, але Мюллер публічно оприлюднив документи, що, за його словами, свідчать: Манафорт також лобіював у США (і відтак повинен був зареєструватися належним чином, чого він не зробив – ред.). Речник Манафорта відмовився коментувати нові дані, що стали відомі в середу, додає Politico.

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Згаданий Алан Фрідман пропонував, щоб групу очолив Альфред Ґузенбауер, колишній канцлер Австрії, з яким, за його словами, він уже говорив про це.

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Інші пропоновані до групи політики, з якими; каже журналіст, він не зустрічався, – колишній прем’єр-міністр Італії Романо Проді; колишній міністр торгівлі Італії Адольфо Урсо; суддя з Бельгії Жан-Поль Мерман; колишній міністр із Німеччини і «впливовий видавець» Бодо Гомбах; колишній генеральний секретар НАТО, «поважаний у Європі діяч на всі випадки життя» з Іспанії Хав’єр Солана; давній радник колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, Ален Менк; колишній прем’єр-міністр Франції Ален Жюппе; і колишній президент Польщі Александр Квасневський.

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Усі ці імена були заретушовані в документах, які група спецпрокурора оприлюднювала офіційно, пише видання.

У статті зазначено, що наразі не відомо, скільки людей із цього списку таки стали членами «габсбурзької групи». Дані про лобіювання, які раніше розкрили в рамках розслідування Мюллера дві вашингтонські фірми, свідчать, що Ґузенбауер, Проді і Квасневський приїжджали до США в цій справі.

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У доповідній записці Фрідман пропонував Манафортові платити Ґузенбауерові за його роботу по 25–30 тисяч євро на місяць, а роботу інших оплачувати через Ґузенбауера, щоб гроші не йшли їм прямо. «Альфред Ґузенбауер хотів би обійтися без розголосу», – додав журналіст.

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Західні ЗМІ розповсюджують матеріал агентства Associated Press, що пише про нові звинувачення проти Пола Манафорта і слід до європейських політиків, які лобіювали колишнього президента України Віктора Януковича.

Романо Проді в лютому заявляв виданню The New York Times, що Альфред Ґузенбауер платив йому за роботу з метою наблизити Україну до Європейського союзу. Але Проді запевняв, що ці гроші він отримував у межах «нормальних приватних відносин», які він має з Ґузенбауером, і, наскільки він знає, не походили від Манафорта.

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Федеральний суддя США Еймі Берман Джексон наказала спеціальному прокуророві Роберту Мюллерові до п’ятниці назвати всіх осіб та організації, які буцімто причетні до лобізму радника української Партії регіонів в інтересах уряду України без відповідної реєстрації, як того вимагає законодавство США. Про це повідомляє видання Politico.

Пол Манафорт тривалий час працював із Партією регіонів в Україні, де буцімто отримував платежі, які не задекларував у США. У 2016 році Манафорт очолив виборчу кампанію нинішнього президента США Трампа, але мусив залишити посаду після появи інформації про призначені для Манафорта платежі в Україні.

Пол Манафорт, міжнародний політичний консультант, також залучав колишніх європейських високопосадовців у так звану «габсбурзьку групу», діяльність якої спрямовували на те, щоб ув’язнення в Україні Юлії Тимошенко, лідера партії «Батьківщина», залишилось непокараним на Заході.

«За планом, колишні політики, яких неформально називали «габсбурзька група», мали вдавати, що надають незалежні оцінки діям уряду України, у той час як вони були оплаченими лобістами», – мовиться в обвинувальному висновку.

У проекті звіту від 22 квітня 2013 року, який Манафорт писав Януковичеві, він також описав те, як організовував зустрічі з членами Конгресу і високопосадовцями Державного департаменту США у Вашингтоні.

Манафорт неодноразово відкидав звинувачення.

Сам президент США неодноразово наголошував, що всі звинувачення щодо Манафорта ніяк не пов’язані з його роботою на кампанію Трампа і стосуються його попередньої роботи в Україні.

Розслідування спецпрокурора Мюллера Трамп регулярно називає «полюванням на відьом», але наголошує, що слідство не виявить жодних порушень з його боку. Трамп заперечує будь-яку «змову» із владою Росії на виборах президента США. Москва теж категорично заперечує своє втручання у виборчий процес в інших державах, попри наявні свідчення цього.

Роберт Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем із метою підірвати позиції кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Американські спецслужби дійшли висновку, що під час виборів Росія сприяла Трампові.