Європа повинна зберігати санкції проти Росії за її агресію щодо України (світова преса)

Західні ЗМІ розповсюджують матеріал агентства Associated Press, що пише про нові звинувачення проти Пола Манафорта і слід до європейських політиків, які лобіювали колишнього президента України Віктора Януковича. Італійське періодичне видання La Stampa містить матеріал міністра закордонних справ Великої Британії щодо роковин анексії Криму Росією. Іспанський часопис El País торкається проблеми боротьби Європейського союзу з російськими кампаніями дезінформації та фальшивих новин.

Агентство Associated Press повідомило, а ціла низка західних ЗМІ поширила цей матеріал, що «Звинувачення проти Манафорта спричиняються до розшуку оплачуваних європейських лобістів». Агентство пише, що нові звинувачення проти колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта пролили світло на виведення на поверхню колишніх лідерів європейських країн, яким, як вважають слідчі, таємно платив Манафорт, аби вони лобіювали за Україну. Видання додає, що принаймні чотири лідери – колишній італійський прем’єр-міністр Романо Проді, колишній австрійський канцлер Альфред Ґузенбауер, колишній польський президент Александр Квасневський та колишній український президент Віктор Ющенко – були названі минулого року в оприлюднених двома лобістськими фірмами документах. Ці фірми повідомили, що названі політики виступали у США і зустрічалися з американськими законодавцями з тим, аби просувати тодішнього клієнта Манафорта, промосковського президента Віктора Януковича.

Агентство зазначає, що наразі не відомо, чи згадані саме ці політики у звинуваченні проти Манафорта у США і що жоден з названих чотирьох політиків не відповів на запит щодо коментарів з цього приводу, а троє з них – Ґузенбауер, Проді та Квасневський – відкинули всі звинувачення. Втім, агентство з посиланням на українського парламентаря Сергія Лещенка пише, що колишній канцлер Австрії був поміж європейських політиків, яким потаємно виплачували гроші, аби вони лобіювали Україну. Лещенко каже, що бачив інформацію щодо екс-канцлера Австрії у записах «чорної бухгалтерії» Януковича. Український парламентар додає, що Ґузенбауер та інші колишні європейські політики намагалися подати Януковича у дещо кращому світлі у Європі, беручи участь у зустрічах та виступаючи на різноманітних заходах. За словами Сергія Лещенка, колишній прем’єр-міністр Італії Романо Проді також був активною постаттю цього процесу.

Один з найповажніших італійських часописів La Stampa передруковує статтю міністра закордонних справ Великої Британії Боріса Джонсона «У Криму Путін завдає поранення Європі», вперше оприлюднену на сайті британського уряду і розповсюджену також в інших ЗМІ. Автор пише, що вночі 22 лютого 2014 року найвпливовіші люди Росії зібралися у Кремлі і вирішили відібрати Крим від України. Згодом, як зазначає Джонсон, ці люди доклали чималих зусиль, аби надати їхньому рішенню видимості законного підґрунтя, включно з проведенням фіктивного референдуму. Саме ця зустріч у Путіна та його радників у Кремлі, на думку британського міністра, позначилась на долі багатьох людей. Автор додає, що Путін сам підтвердив такий перебіг подій, змалювавши їх у документальному фільмі, який вийшов 2015 року. Російський президент вирішив забрати собі Крим ще за три тижні до проведення там так званого референдуму. Будь-які заяви, що Путін хотів захистити місцеве населення чи виконати його бажання, є цілковитою брехнею. Саме у такий спосіб Росія захопила 10 тисяч квадратних кілометрів української території, порушивши засадничий принцип міжнародного права, а саме те, що жодна країна не має права захоплювати територію іншої або ж запроваджувати силою нову лінію кордонів. Захоплення Росією Криму стало першу анексією європейської території і першою зміною європейських кордонів із використанням сили, починаючи з 1945 року.

Британський міністр пише, що список міжнародних угод, порушених Росією, довжелезний. Втім, як вказує Боріс Джонсон, Путін не вдовольнився анексією Криму. Він роздмухав конфлікт у східній Україні, і далі надсилаючи туди війська і танки, які несуть відповідальність за більш ніж 10 тисяч загиблих і понад 2,3 мільйона людей, які змушені були полишити свої домівки. Ще однією жертвою цього конфлікту стали пасажири та екіпаж літака «Малайзійських авіаліній» рейсу МН17 – лайнера, який був збитий ракетою, випущеною з теренів, які перебували під російським контролем. Тим часом із Криму надходять повідомлення про пригноблення місцевого кримськотатарського населення та переслідування тих, хто виступає проти російської анексії. Попри численні заклики ООН, Росія і надалі не допускає на півострів співробітників міжнародних правозахисних організацій. Саме тому, на думку чільного британського урядовця, Європа і надалі має підтримувати санкції проти режиму Путіна, аби показати, що ніяка країна, яка б велика і потужна вона не була, не може розчленовувати своїх сусідів і порушувати міжнародне право без наслідків.

Іспанське періодичне видання El País публікує матеріал «ЄС визначає більш ніж 3500 випадків проросійської дезінформації». У підзаголовку додається, що всі ці випадки мають на меті дискредитувати демократичні процеси, європейську політику та європейські цінності. Часопис пише, що робоча група East Stratcom, яку створив Євросоюз 2015 року з метою визначати і протидіяти російським інформаційним нападам в інтернеті, подала дані про більш ніж 3500 випадків російської дезінформації, розповсюдженої в інтернеті. Іспанське видання зазначає, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейського союзу Федеріка Моґеріні навела ці дані у відповідь на запит заступниці голови підкомітету Європейського парламенту з питань прав людини Беатріс Бесерри.

El País вказує, що ще однією причиною створення Європейським союзом групи East Stratcom стала інформаційна ситуація навколо кризи, пов’язаної з анексією Росією українського півострова Крим, і розпалюванням Москвою збройного конфлікту на сході України. Газета додає, що ця група змальовує обсяги, в яких діє механізм російського втручання та дезінформації. Згідно з інформацією East Stratcom, Кремль щороку інвестує до мільярда євро у свої інформаційні кампанії. Зокрема, йдеться про телекомпанію RT, яка має присутність у 100 країнах світу, та агентство Sputnik, яке подає новини 33 мовами, – обидві структури діють і в Іспанії. На додаток, як зазначає іспанський часопис, російський уряд збільшує вплив своїх фальшивок тим, що називають «фабрики тролів», які розповсюджують плітки та фальшиві новини у соціальних мережах. Насамкінець газета наводить витяг із заяви Європейського парламенту, у якій зазначається: «Російська дезінформація стала загрозою для всіх країн-членів ЄС, а також для самого Європейського союзу. Робоча група East Stratcom має розширити свою діяльність, щоб не допускати такого втручання Росії, яке було у справі Brexit, виборів у Франції та сепаратистських рухів і має на меті дестабілізацію Європи».