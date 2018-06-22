Інформація про зв’язки Ассанжа з Росією та Манафортом отримала нове підтвердження – Newsweek

Американський лобіст, який працював на російського олігарха, пов’язаного з колишнім керівником передвиборчої кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа – Полом Манафортом, зустрічався з засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем щонайменше дев’ять разів минулого року, пише Newsweek.

Адам Волдмен, лобіст, який працює в Вашингтоні і впродовж майже десяти років працював на російського алюмінієвого магната Олега Дерипаску, зустрівся з Ассанжем у його місці перебування – в посольстві Еквадору в Лондоні. Це частіше, ніж будь-який інший відвідувач, повідомляє видання, посилаючись на інформацію The Guardian.

Засновник WikiLeaks, громадянин Австралії, перебуває на території посольства з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до США за шпигунську діяльність. США вимагають його екстрадиції через те, що він оприлюднив таємні урядові документи, використовуючи свою організацію – WikiLeaks.

Невідомо, що саме Волдмен обговорював з Ассанжем і чи пов’язані ці зустрічі з роботою Волдмена на користь Дерипаски. Текстові повідомлення, якими Волдмен обмінювався з одним з американських конгресменів і які торік отримала Fox News, вказують, що лобіста цікавили умови екстрадиції Ассанжа.

Все ж зустрічі ставлять питання про можливі зв’язки Ассанжа з Росією та з особами, наближеними до Трампа.

Манафорт має тривалі зв’язки з клієнтом Волдмана – Дерипаскою. Російський олігарх нещодавно подав у суд на Манафорта та його партнера за ймовірну крадіжку 1,1 мільйона доларів з його компанії. Манафорт та Дерипаска мали ділові зв’язки більше від десяти років, і в 2016 році Манафорт, за повідомленнями, пропонував проводити приватні брифінги олігарху стосовно президентських виборів у США.

Розвідувальні агентства США також вказали, що WikiLeaks співпрацював з Кремлем у втручанні до президентських виборів у США 2016 року. Організація опублікувала електронне листування Гілларі Клінтон, вкрадене пов’язаним з Кремлем хакером.