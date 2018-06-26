Втручання у вибори США: російська фірма позивається до прокурора Мюллера

Компанія російського мільярдера, наближеного до президента Росії Володимира Путіна, просить суд закрити справу, відкриту проти неї спеціальним прокурором США Робертом Мюллером, який розслідує ймовірне втручання Москви в американські президентські вибори 2016 року.

Використовуючи аргументи, наведені нещодавно президентом Дональдом Трампом, «Конкорд менеджмент», компанія, яку, за даними прокурорів, контролює близький до Путіна бізнесмен Євген Пригожин, 25 червня подала позов в окружний суд у Вашингтоні. Юристи компанії заявляють, що Мюллер був призначений незаконно, і йому бракує законних повноважень для розслідування.

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Російська компанія стверджує, що Мюллер не був призначений президентом чи затверджений Сенатом, і тому заступник міністра юстиції США Род Розенстайн порушив положення про призначення посадових осіб США, коли призначив Мюллера в травні 2017 року.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп у Twitter написав, що «призначення спеціального прокурора є абсолютно неконституційним».

«Конкрод» є однією з трьох російських організацій, яким висунули обвинувачення в рамках розслідування Мюллера в лютому. Ці компанії, а також 13 російських громадян підозрюють у злочинній змові з метою втручання у вибори в США, щоб покращити шанси Трампа на перемогу і зменшити шанси його опонентки, кандидата від демократів Гілларі Клінтон.

Проти цих російських компаній і громадян діють персональні санкції США.

Згідно з обвинуваченнями, висунутими командою Мюллера, кампанією зі впливу на американські вибори переважно займався «Конкорд» і його «Агентство інтернет-досліджень», так звана «фабрика тролів», базована у Санкт-Петербурзі.

Власника «Конкорду» Пригожина називають «кухарем Путіна», бо його компанія надає послуги з кейтергингу для подій у Кремлі. За даними американських посадовців, Пригожин має широкі зв’язки із російськими військовими і політикумом.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За даними американських спецслужб, за атаками на сервери Демократичної партії, що сталися два роки тому, стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».