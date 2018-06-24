Мін’юст США передав Конгресу нові документи щодо втручання Росії у вибори

Міністерство юстиції США передало Палаті представників понад тисячу нових засекречених документів у справі про можливе втручання Росії в американські вибори в 2016 році, повідомляє Associated Press.

Документи повинні були передати в п’ятницю, проте це було зроблено в суботу. Як пише AP, їх передали під загрозою відставки та притягнення співробітників міністерства до відповідальності за неповагу до Конгресу.

За словами Ешлі Стронг, прес-секретаря спікера Палати представників Пола Райана, більшість документів стосуються початку розслідування ФБР російського втручання у вибори президента США.

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Цю справу веде колишній директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер. Він, зокрема, перевіряє зв’язки членів штабу Трампа з Росією.

У справі про втручання Росії у вибори в США звинуватили 13 росіян, в тому числі бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають «кухарем Путіна», і співробітників пов’язаної з ним «фабрики тролів». Щодо них діють персональні санкції США.