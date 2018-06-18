Два колишніх співробітники штабу Трампа визнали факт зустрічі з росіянами - ЗМІ

Як повідомляють американські ЗМІ, Роджер Стоун, протягом тривалого часу був радником Дональда Трампа, визнав, що в травні 2016 року зустрічався з росіянином, який запропонував надати компрометуючі матеріали на Гілларі Клинтон, запросивши за це 2 мільйони доларів. Стоун пропозицію відхилив.

Стоун та інший колишній співробітник передвиборного штабу Трампа, Майкл Капуто, заявили про це в неділю, виступаючи на каналі CNN.

Першою про цю зустріч повідомила газета The Washington Post.

Як повідомляється, росіянина, про який йдеться, звали Генрі Грінберг, а зустріч відбулася на прохання Майкла Капуто, який познайомився з Грінбергом через свого російського бізнес-партнера. Ні Капуто, ні Стоун, не повідомили про цю зустріч, відповідаючи на питання в рамках розслідування, що проводить Конгрес.