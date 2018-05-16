У Сенаті США підтримують висновки спецслужб про втручання Росії в президентські вибори

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з питань розвідки офіційно погодився із висновками американських розвідувальних служб, які переконані, що Росія втручалася у вибори президента США з метою допомоги кандидату Дональду Трампу.

«Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто [президента Росії Володимира] Путіна з метою допомоги Дональду Трампу та нашкодити Гілларі Клінтон», – сказав співголова комітету сенатор-демократ Марк Ворнер.

Він заявив, що його комітет мав оцінити роботу розвідки.

«Комітет витратив 14 місяців переглядаючи джерела, проведену роботу та аналітику, і ми не бачимо підстав ставити під сумнів висновки розвідки. Немає сумніву, що Росія доклала безпрецедентних зусиль, щоб втрутитись у вибори 2016-го року», – сказав Ворнер.

Спільна доповідь американських спецслужб щодо втручання Росії у вибори у США була представлена у січні 2017-го року.

27 квітня комітету розвідки Палати представників США оприлюднив доповідь, згідно з якої президент США Дональд Трамп не мав змови з Росією під час президентських виборів 2016 року.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. За даними американських спецслужб, за торішніми атаками на сервери Демократичної партії стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».