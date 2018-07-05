Трамп планує обговорити «пагубну діяльність» Росії на саміті НАТО – посол

Президент США Дональд Трамп обговорить «пагубну діяльність» Росії на саміті НАТО в Брюсселі і на наступній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив посол США в Росії Джон Ґантсман.

«Президент вважає, що покращення відносин з Росією буде корисним як для Америки, так і для Росії, але наступний крок – за Росією, і буде продовжувати закликати Росію до відповідальності за її пагубну діяльність», – сказав посол, якого цитує агенція Reuters.

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Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться 16 липня в столиці Фінляндії Гельсінкі. За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році, коли Вашингтон спільно з іншими західними партнерами запровадив санкції проти Москви.