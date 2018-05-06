Українські військові змінили хід міжнародних навчань Combined Resolve X

Українські десантники з 79 ДШБ та 14 ОМБ провели «майстер-клас» на міжнародних військових навчаннях Combined Resolve X, що проходять у Німеччині. Своїми діями вони примусили учасників навчань відійти від усталених правил.

Українська ротна тактична група у складі десантників Миколаївської 79 десантно-штурмової бригади та танкістів 14 окремої механізованої бригади в ході міжнародних навчань Combined Resolve X своїми діями змусила спостерігачів відійти від усталеного плану дій, а перейти в режим наближений до реального. Українська група не лише витримала наступ, а й «знищила» велику кількість бронетехніки та живої сили умовного супротивника.

Також українські військові здійснили марш у визначений район, під час зіткнення підбили декілька «ворожих» танків M1A2 Abrams та практично без втрат дісталися місця призначення. Вони зайшли у тил «ворожих» військ і зайняли домінуючу висоту над містом Равенсдорф.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські військовослужбовці закріпилися на позиції, замінувавши шляхи та створивши мережу опорних та спостережних пунктів.

Відбили дві атаки і захопили карту

«Супротивник неодноразово намагався виявити українські позиції за допомогою безпілотних літальних апаратів, і потім вдався до штурму силами до механізованої роти на бронемашинах «Bradley», мовиться у повідомленні на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у мережі Facebook.

Відбиваючи атаку, українські військові знищили 4 бронемашини та 80% особового складу. Спостерігачі вирішили «переграти» цей епізод і наказали провести повторний штурм. Представники сил «BLUEFOR» під час нової атаки втратили ще дві бронемашини й відступили, а українським десантникам вдалося захопити «ворожу карту» з нанесеною оперативною обстановкою і передати трофей до штабу багатонаціонального батальйону сил «OPFOR».

«У нас тут відбуваються дуже багато ротацій, як правило, ти не бачиш нічого нового, але ця ротація – виняткова. Українські військові показали речі, які я раніше не бачив. Я гадаю, що солдати сил «OPFOR» – всі вони трохи вчаться в українців. Я задоволений цими навчаннями» – цитує прес-служба ЗСУ слова офіцера зв’язку США капітана Холда.

Воювали за ДАП і тепер навчають інших

Президент України Петро Порошенко привітав українських військовослужбовців із активною участю у багатонаціональних військових навчаннях.

«Гордий за наших військових, які вкотре довели, що українська армія – одна з найбільш боєздатних у світі!», – написав президент України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Високо оцінив дії українських військових і комбат багатонаціонального батальйону – військовослужбовець США.

«Наступного разу треба запросити тільки українців, і просто спостерігати», – цитує комадира батальйона прес-служба ЗСУ.

Результативність дій підрозділів, що беруть участь у навчаннях Combined Resolve X визначається за допомогою системи MILES. На зброї прикріплені лазерні випромінювачі. Вони місять інформацію про тип зброї, з якої «запускаються» холостим пострілом. На солдатах та техніці є датчики, які фіксують «ураження». Вони дають інформацію про тип завданого ушкодження: «загибель», «поранення», «підбиття».

Combined Resolve X – спільні військові навчання країн Європейського Союзу і США за участю України проходять на полігоні поблизу міста Хохенфельц у Німеччині. У них беруть участь 3700 військовослужбовців з 13 країн.

Українська зведена тактична група складається із військовослужбовців, які, зокрема, брали участь в обороні Донецького аеропорту (2014-2015 роки).