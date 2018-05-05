Пентагон відновлює Другий флот США і створює новий штаб в Північній Атлантиці

Міністерство оборони США створило нове військо-морське командування для посилення присутності США та НАТО в північній частині Атлантичного океану, вказуючи на підвищену присутність Росії на цих морських просторах.

«Повернення конкуренції великих держав і відновлення міці Росії потребують аби НАТО зосередила увагу на Атлантиці з тим, аби було посилення оборони континенту і для демонстрації здатного і достатнього ефекту стримування», – сказав речник пентагону Джонні Майкл.

Повернення конкуренції великих держав і відновлення міці Росії потребують аби НАТО зосередила увагу на Атлантиці

Новий командний пункт НАТО «буде стрижнем транс-атлантичної безпеки», – додав речник оборонного відомства.

Попередній обриси плану були затверджені у лютому на зустрічі міністрів оборони НАТО і це було частиною ширших зусиль щодо посилення безпеки транспортних сполучень та ліній комунікацій між Європою та Північною Америкою.

Рішення Пентагону також віддзеркалює наростаючу стурбованість в Європі та всередині НАТО щодо підвищеної російської військової присутності та патрулювання в Атлантичному регіоні.

Росія збільшили патрулювання на Чорному морі, в північній частині Атлантичного океану та в Арктиці, кажуть представники НАТО. Хоча розмір її флоту нині є меншим, аніж мав СРСР в часи Холодної війни, додають вони.

Незважаючи на дані, які вказують, що слабка економіка Росії змусила Москву скоротити військові витрати на 20 відсотків минулого року, чеський генерал Петр Павел, голова Військового комітету НАТО, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що альянс має посилити свої оборонні спроможності.

Ми просто не можемо бути засліпленими і не реагувати на зростаючу оборонну потугу Росії в усіх областях

«Російські військові спроможності, як звичайні, так і ядерні, є значними, – сказав генерал Павел. – І ми просто не можемо бути засліпленими і не реагувати на зростаючу оборонну потугу на всіх напрямках, в усіх областях. Ось чому ми маємо реагувати на це».

Згідно з новим планом, США створять нове Атлантичне командування НАТО зі штабом у Норфолку (штат Вірджинія), де Пентагон пропонує також створити штаб спільних сил НАТО.

«Більш впевнена» Росія

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав журналістам у лютому, що «ми побачили більш впевнену Росія, ми побачили Росію, яка протягом багатьох років сильно інвестувала у свої військові спроможності, модернізувала військо, яке має не лише звичайні озброєння, але й ядерні можливості».

Він сказав, що нове Атлантичне командування буде важливим для альянсу для його здатності відповісти на напад. НАТО також створила новий штаб тилового забезпечення, який, як очікується, буде розміщений у Німеччині.

В той же час, Військово-морські сили США поновлюють Другий флот, який був розформований у 2011 році з метою заощадження коштів.

Ми знову повернулись в добу суперництва великих держав

Адмірал Джон Річардсон, який керує морськими операціями, сказав, що цей крок здійснено на тлі того, що середовище безпеки «має все більше викликів і стає складнішим» і що «ми знову повернулись в добу суперництва великих держав».

ВМС США повідомили, що нове командування буде оперувати кораблями, авіацією та силами морського десанту на східному узбережжі США та в північній частині Атлантичного океану і буде відповідати за вишкіл сил та проведення морських операцій в регіоні.

Поновлення Другого флоту США було однією з кількох рекомендацій в доповіді щодо перспектив ВМС після двох зіткнень військових кораблів минулого року, в результаті чого загинули 17 моряків.

Нове Атлантичне командування у Норфолку почне роботу першого липня. Воно підпорядковуватиметься ВМС США і на початковій стадії включатиме 11 офіцерів та ще чотири допоміжних працівника. Ці цифра особового складу в перспективі збільшиться до 250 офіцерів, повідомив Пентагон.