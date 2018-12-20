У Дніпрі розпочали судовий розгляд апеляції генерала Назарова спочатку

У Дніпрі розпочали спочатку розгляд апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова. Він оскаржує вирок суду першої інстанції, який визнав його винним у службовому недбальстві у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому підтримуваними Росією бойовиками в аеропорту Луганська.

Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі.

Як заявив захисник обвинуваченого Михайло Турик, він та його підзахисний вимагають скасування вироку Павлоградського міськрайонного суду, який засудив генерала до cеми років ув’язнення, закриття проти нього справи, а також скасування запобіжного заходу у вигляді грошової застави, яку внесла дружина генерала.

Як зазначив адвокат, він та його підзахисний вважають вирок суду необґрунтованим, а також вважають, що в суді не були досліджені всі обставини справи.

За його словами, у самому обвинувальному акті є недоліки та суперечності, зокрема, у ньому йдеться про порушення його підзахисним вимог Бойового статуту Сухопутних військ, чого не було в повідомленні про підозру.

Окрім того, суттєвим порушенням права на захист Михайло Турик вважає те, що він як адвокат отримав для ознайомлення 27 томів справи, а його підзахисний тільки 25, що «є нонсенсом». Він також зазначав, що генерал-майор Віктор Назаров не був офіційно призначений начальником Штабу антитерористичної операції, відповідний наказ відсутній. Також адвокат зауважив, що у матеріалах справи відсутнє підтвердження того, що Віктор Назаров складав військову присягу на вірність народу України, що, на його думку, також є важливим, коли йдеться про обвинувачення в службовому злочині.

Виступ адвоката викликав обурення в родичів загиблих військовослужбовців, присутніх в залі. З місця рідні зауважували: «Як послухати, то їх туди взагалі ніхто не посилав. Самі викрали літак і полетіли…»

Раніше захисник потерпілих Віталій Погосян повідомив, що через те, що апеляція генерала слухається заново, ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області, який у січні нинішнього року частково задовольнив клопотання захисту Віктора Назарова щодо повторного дослідження матеріалів, не є чинною.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.