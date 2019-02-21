Апеляційний суд задовольнив клопотання генерала Назарова у справі про загибель військових в Іл-76

Апеляційний суд у Дніпрі задовольнив клопотання генерал-майора Віктора Назарова щодо дослідження висновків двох наявних експертиз в його справі. Відповідні рішення Дніпровський апеляційний суд ухвалив на засіданні 21 лютого.

Віктор Назаров та його захист наполягали на дослідженні висновків експертиз, адже вважають, що між результатами двох експертиз, здійснених експертними установами у Львові та Києві у лютому та у травні 2015 року, є розбіжності.

Генерал Назаров, зокрема, поставив під сумнів висновок однієї з експертиз, яка вважає, що він був зобов’язаний забезпечити заходи безпеки літаків, відправлених в аеродром Луганська, зокрема, з подолання протиповітряної оборони.

«У ході судового розгляду неодноразово досліджувались обов’язки начальника штабу АТО. У них немає жодного слова, жодного пункту, жодного абзацу, які б свідчили, що це було моїм обов’язком», – зазначив Віктор Назаров.

Він вважає, що експертизи не дають чіткої відповіді на те, яким чином був уражений літак, – з ПЗРК чи артилерійської зброї, і «це має принципове значення».

Представники прокуратури заявили, що ніяких розбіжностей у висновках експертів немає. Прокурори також заявили, що взагалі вважають одну з експертиз у справі неправомірною, адже вона була здійснена військовослужбовцями, які не є акредитованими експертами.

Потерпілі – родичі загиблих у літаку Іл-76 бійців – та їхні захисники були проти дослідження висновків експертиз, бо це вже було зроблено в суді першої інстанції. Люди прийшли до судової зали з портретами рідних, яких втратили. Заяви генерала Назарова та його захисту вони сприймали як спроби затягування процесу.

«Яка різниця, з чого збили літак, хоч з рогатки. Але його збили. Аеропорт був в оточенні, літаки туди не можна було відправляти… Мені в труні повернули дитину – кілька шматочків по десять сантиметрів. А решта досі на полі», – сказала одна з матерів.

«Я прийшов дізнатись: хто їх туди послав? І я не чую відповіді», – підтримав її батько загиблого військового.

Після дослідження висновків експертиз суд частково задовольнив клопотання генерала Назарова про призначення військово-судової експертизи та доручили провести її Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Наприкінці 2018 року в Дніпрі розпочали спочатку розгляд апеляційної скарги в інтересах генерал-майора Віктора Назарова. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року бойовиками в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.