Росія в ООН відкинула заклики визнати відповідальність за катастрофу MH17

Росія на засіданні Ради безпеки ООН відкинула вимоги визнати свою відповідальність за знищення літака рейсу MH17 у небі над Україною. На засіданні у Нью-Йорку 29 травня міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок закликав Москву прийняти висновки слідчої групи, очолюваної Нідерландами.

«Мова ультиматумів – це не те, чим комусь буде дозволено користуватися, коли говоритимеш із Росією. Ми не можемо прийняти необґрунтований висновок Спільної слідчої групи», – відповів російський посол в ООН Василь Небензя.

24 травня міжнародна Спільна слідча група (JIT) в Нідерландах оприлюднила висновок, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.