Батьки загиблого із MH17: «винуватців назвати поіменно і почати судовий процес»

Джон і Мерін О'Брайен живуть в Австралії. Їхньому сину Джеку було 25 років, коли літак, в якому він летів, збили над Донбасом. Родичі тих, хто загинув від ураження ракетою літака рейсу MH17, написали росіянам відкритого листа. У ньому вони висловили довіру слідчим Малайзії, Австралії, Бельгії, України та Нідерландів, які спільно розслідують інцидент. Журналісти Настоящего времени запитали у батьків Джека, чому вони вирішили написати відкритий лист росіянам саме зараз.

​Мерін О'Брайен: Ми написали лист тому, що скоро розпочнеться Чемпіонат світу з футболу. Ми – фанати футболу, і наш син Джек теж був уболівальником. Нам боляче, що Джека тепер немає, і що він не побачить Кубок світу. А при цьому, цей чемпіонат ще й має проходити в Росії.

Джон О'Брайен: Тут все разом, і Чемпіонат світу, і той факт, що він у Росії. Футбол – важлива частина нашого життя. Я все життя грав, і Джек теж все своє життя грав у футбол. Останні два сезони я навіть грав за його команду. Так що я старий, який бігає за м'ячем в команді сина. І це було для мене дуже важливо.

Слідчі підтвердили, що саме Росія поставила зброю, з якого збили MH17, вбили нашого сина і всіх інших людей на борту. Виходить, що, з одного боку, футбол приносить радість, а з іншого - він нерозривно пов'язаний з подією, яке зруйнувало наші життя.

– Яким був ваш син, яким був Джек?

Мерін О'Брайен: Він працював адміністратором у спортзалі, його дуже хвилювало питання здоров'я. Він жив з нами, але в коремій прибудові. Він ріс чутливим хлопчиком і виріс у сильну молоду людину, яка якраз готувалася вийти у великий світ.

Підвернулася ця подорож у Європу. Він поїхав з другом дитинства – на сім тижнів. Подорож починалася і мала закінчитися у Амстердамі. Він і в Росії був – з'їздив в Петербург і Москву. Йому дуже сподобалося. Він говорив, що люди неймовірно доброзичливі.

І ось він поїхав додому. Вони з другом поверталися різними рейсами. Він написав нам повідомлення і сів у літак. Це був нічний рейс, ми прокинулися вранці і збиралися їхати зустрічати його в Сідней. Але потім включили радіо і дізналися, що сталося.

Джон О'Брайен: У Джека було серйозне захворювання, лікарі говорили, що йому доведеться миритися з цим все життя. Але він не хотів миритися, він боровся з хворобою і переміг.

MH17 став визначальним для Джека. Він поставив крапку в його житті

Лікарі були шоковані, коли побачили, що він абсолютно здоровий. Це було за чотири місяці до трагедії. Взагалі багато людей, які пережили негаразди, говорять про те, що їхні проблеми не повинні визначати, хто вони. Але MH17 став визначальним для Джека. Він поставив крапку в його житті, і він нічого не міг з цим вдіяти. Це просто точка, яка визначила життя всіх людей на цьому рейсі.

– Що має статися, щоб російська влада визнала причетність?

Мерін О'Брайен: Наступний крок для розслідування - назвати людей поіменно, пред'явити їм звинувачення і почати судовий процес у Нідерландах. Неважливо, будуть там ці винуватці трагедії чи ні. Скоріш за все ні. Не знаю, що з цього станеться, поки ми будемо живі, чи побачимо ми правосуддя.

Джон О'Брайен: Але, може, наступне покоління.

Мерін О'Брайен: Так, може, наступне покоління. Але ми хочемо дізнатися не тільки, хто запустив ракету, але й хто віддав наказ. Ми хочемо знати про командування і як взагалі це могло статися.

Для нас важливо, щоб світ дізнався, хто дійсно винен в трагедії

​Джон О'Брайен: Ну, і що ще вони можуть... Мерін вже сказала, що розслідувачі можуть отримати достатньо доказів. Вони вже говорили, що їм потрібно зібрати всі докази, достатні для суду. Але я не думаю, що є якісь гарантії. Адже вони вже зібрали стільки доказів. Але хтось дивиться на всі ці докази і каже, що їх немає! Якщо люди вирішили не вірити, ніщо їх не переконає.

І, можливо, ми ніколи не почуємо визнання від російської влади. Але для нас важливо, щоб світ дізнався, хто дійсно винен у цій трагедії, яка обірвала сотні життів, серед них і життя нашого сина.