Справа MH17: п’ять країн підписали угоду про фінансування суду над винними

П’ять країн-учасниць Спільної слідчої групи, яка розслідує збиття літака рейсу MH17 над окупованим Донбасом улітку 2014 року і шукає винних у ньому, підписали меморандум про порозуміння щодо фінансової підтримки кримінального переслідування винних у збитті.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна домовилися спільно профінансувати цей процес, із можливістю залучення до нього й інших держав, які втратили своїх громадян унаслідок збиття пасажирського літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур над Донбасом 17 липня 2014 року, в якому загинули всі 298 людей на борту. Для цього вони створять фінансовий наглядовий комітет, який контролюватиме витрачання наданих коштів.

Витрати на роботу прокуратури, суду і на захист свідків повністю беруть на себе Нідерланди, в яких, за раніше досягненою згодою урядів п’яти держав, має відбуватися процес.

Чинність цього меморандуму визначена у п’ять років, із можливістю подальшого продовження в разі потреби що два роки за згодою сторін, повідомив уряд Нідерландів.

Коментуючи підписання документа, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок написав у твітері: «Країни-учасниці Спільної слідчої групи віддані встановленню повної правди щодо збиття MH17 і притягнення до відповідальності винних».

2017 року ці п’ять країн підписали також меморандум про порозуміння щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеної з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Але конкретних винних осіб у групі наразі ще не називали. У світі вже не раз закликали Росії визнати свою відповідальність за збиття літака.

Росія постійно заперечує всі результати розслідування. У Москві з його висновками не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У Спільній слідчій групі натомість відкидають ці твердження і наголошують: група від початку розслідування «завжди ретельно аналізувала й обробляла інформацію, надану Росією», і завдяки цьому встановила, що інформація російської сторони не раз «неточно викладала факти».

У російських ЗМІ і численних заявах офіційних осіб, зокрема з Міноборони Росії, називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії – в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.