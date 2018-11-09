Нідерланди: родичі жертв MH17 закликали Трампа домогтися від Путіна спокутувати вину

Родичі нідерландських жертв збиття авіалайнера рейсу MH17 над Донбасом 2014 року закликали президента США Дональда Трампа домогтися від президента Росії Володимира Путіна спокутувати вину за цю трагедію, повідомили в робочій групі «Пошуки правди щодо MH17» (Truth-finding MH17). Листа, написаного ще 28 жовтня, оприлюднив у твітері представник цієї групи, яка об’єднує близько 30 родин жертв, Томас Схансман.

Група просила допомоги Трампа, дізнавшись про його плановану зустріч із Путіним пізніше цього місяця, повідомив він.

У листі, зокрема, згадано про те, що відповідальності за збиття літака ніхто на себе не взяв, натомість була здійснена низка очевидних спроб приховати те, що сталося насправді, – спроб посадовців Росії, які підтримував і повторював президент Путін.

«Хоча ми ще не знаємо, яка саме була роль Росії, вона запустила численні версії того, що, за її словами, сталося, – версії, що всі спростовані фактами, які ми знаємо, а також доказами, які надала Спільна слідча група. Ми розуміємо, що конфіденційні розвідувальні дані, які має ваш уряд, також повністю підтверджують це», – пишуть автори листа, маючи на увазі дані про те, що літак збили з привезеної з Росії на окуповану частину Донбасу зенітно-ракетної установки «Бук» Збройних сил Росії.

«Президент Путін має відповіді, які ми маємо право почути. Ми закликаємо вас спробувати переконати його, що спокутувати вину ніколи не пізно», – мовиться в листі.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеної з підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії, була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера повернута назад до Росії. Але конкретних винних осіб у групі наразі ще не називали.

Росія постійно заперечує всі результати розслідування. У Москві з його висновками не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У Спільній слідчій групі натомість відкидають ці твердження і наголошують: група від початку розслідування «завжди ретельно аналізувала й обробляла інформацію, надану Росією», і завдяки цьому встановила, що інформація російської сторони не раз «неточно викладала факти».

У російських ЗМІ і численних заявах офіційних осіб, зокрема з Міноборони Росії, називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії – в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.

Наприкінці жовтня в Москві і Вашингтоні говорили про можливість короткої зустрічі президентів Путіна і Трампа під час святкувань сотої річниці закінчення Першої світової війни 11 листопада в Парижі. Але днями обидві сторони визнали, що така зустріч навряд чи відбудеться. Тепер говорять про найближчий можливий термін зустрічі двох президентів уже 2019 року.

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