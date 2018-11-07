В Нідерландах починають усвідомлювати маніпуляцію Росії щодо MH-17 – Зеркаль

Росія вимушена поступатись своїм іміджем на міжнародній арені через ситуацію із падінням літака рейсу MH17, вважає заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Таку думку вона висловила, виступаючи під час міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед».

«Так як це було коли розглядали питання щодо створення трибуналу по MH-17, коли Росія єдина використала право вето і цей трибунал не було створено», – навела приклад вона.

Зеркаль заявила, що Росія намагається маніпулювати правдою і свідомістю щодо трагедії із «Боїнгом».

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«Повертаючись до дій Росії, треба подивитись, як Росія маніпулює, і як ось в принципі несподівано для Росії суспільство починає усвідомлювати цю маніпуляцію. Те, що зараз відбувається в Нідерландах – відповідь суспільства на постійну «зміну сценаріїв», на вкиди інформації щодо того, що це все Україна винна, і щодо того, що слідство начебто не вживає потрібних заходів для розслідування, (це – ред.) викликає зовсім іншу реакцію», – повідомила дипломатка.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

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Росія постійно заперечує всі результати розслідування. У Москві з його висновками не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною.

У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб, зокрема з Міноборони, називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії – в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.