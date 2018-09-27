Австралія шкодує через позицію Росії у справі MH17 – МЗС

Австралія шкодує, що Росія не визнала підсумки розслідування міжнародної слідчої групи про загибель літака «Малайзійський авіаліній» у небі над Донбасом влітку 2014 року. Про це міністр закордонних справ Австралії Мариза Пейн заявила 27 вересня після зустрічі зі своїми колегами з України, з Нідерландів, Бельгії та Малайзії, повідомляє News.com.au.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що пасажирський літак «Боїнг» з 298 людьми на борту був збитий ракетою, випущеною з установки «Бук», що належала 53-й зенітній ракетній бригаді російських військ. За словами Пейн, Росія, згідно з міжнародним законодавством, має відповісти за участь у катастрофі авіалайнера. Міністр нагадала, що позицію про причетність Росії до трагедії поділяє і колега з Нідерландів Стеф Блок.

17 вересня міністерство оборони Росії представило документи, в яких стверджується, що ракета, з якої, за даними міжнародного слідства, був збитий «Боїнг», нібито була поставлена в Україну в 1986 році. За даними російського відомства, за загибель пасажирського лайнера несе відповідальність Київ.

Уряд Нідерландів після заяв із Росії наголосив, що цілковито довіряє розслідуванню Спільної слідчої групи.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав неправдивими заяви російського міністерства оборони. «Це черговий невдалий «фейк» Кремля для того, щоб прикрити свій злочин, який вже доведено як офіційним слідством, так і незалежними експертними групами», – сказав секретар РНБО.

Літак «Боїнг» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур. 17 липня він зазнав аварії над Донбасом. Загинули всі 298 людей.