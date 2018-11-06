У Кремлі визнали малоймовірність повноцінних переговорів Путіна й Трампа в Парижі

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що повноцінна зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Парижі, попередньо планована на 11 листопада, «навряд чи відбудеться». Проте Пєсков 6 листопада заявив, що Трамп і Путін зможуть провести так звані «переговори на ногах» на полях церемоній з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

«Графік багатосторонньої події, присвяченої 100-річчю закінчення світової війни, не дозволяє сторонам проводити таку зустріч. Путін і Трамп можуть провести переговори на ногах, щоб визначити, коли вони зустрінуться у повноцінному форматі», – сказав Песков.

5 листопада Трамп припустив, що не зустрічатиметься з російським колегою Володимиром Путіним у столиці Франції Парижі.

31 жовтня радник США з питань національної безпеки Джон Болтон заявляв, що зустріч Путіна й Трампа під час святкування в Парижі 100-ї річниці закінчення Першої світової війни, «ймовірно, буде не довгою».

Востаннє президенти зустрічалися у Гельсінкі в липні цього року. Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США. Це суперечило висновкам американської розвідки.